Il gambo di ananas è un prodotto naturale ricco di benefici per la salute dell’organismo. Le proprietà e i benefici derivano dal grande contenuto di bromelina, un enzima presente in enormi quantità nell’ananas.

Gambo di ananas: benefici contro la cellulite

Il gambo di ananas è molto utile per trattare la cellulite e per questo si tratta di un prodotto apprezzato da tutte le donne. Le proprietà drenanti e antinfiammatorie del gambo di ananas sono infatti ideali per eliminare la buccia d’arancia e per ridurre il gonfiore che spesso riguarda gli arti inferiori.

La bromelina è in grado infatti di sciogliere gli edemi provocati dal ristagno dei liquidi, sintomi tipici che si presentano nelle persone che soffrono di cellulite.

Questo prodotto riesce anche a migliorare la circolazione del sangue per via della sua straordinaria azione anticoagulante. La bromelina poi agisce anche sulla fibrina, una proteina responsabile della formazione di coaguli di sangue.

In caso di malattie cardiache infatti il gambo di ananas risulta particolarmente utile in quanto permette di prevenire la formazione di trombi.

Proprietà digestiva del gambo di ananas

La bromelina contenuta nel gambo di ananas è in grado di aiutare la digestione delle proteine.

Dopo aver mangiato grandi quantità di carne o di pesce infatti è possibile sfruttare i benefici offerti dal gambo di ananas per alleviare i sintomi dovuti a dispepsia.

Gambo di ananas: proprietà antinfiammatorie

Il gambo di ananas vanta anche importanti proprietà antinfiammatorie. La bromelina infatti è in grado di dare una mano nella sintosi delle prostaglandine, ossia molecole che svolgono il compito di mediatori durante i processi infiammatori.

Queste proprietà sono davvero utili per accelerare la guarigione in caso di contratture e di stiramenti muscolari.

Il prodotto risulta anche in grado di curare le piccole ferite e le piaghe favorendone la guarigione e per migliorare anche i sintomi dell’artrite reumatoide.