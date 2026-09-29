Il prossimo sabato 10 ottobre 2026, Palazzo Leggenda a Empoli si trasformerà in un laboratorio di movimento e ascolto, aperto a famiglie, bambini e adulti. L’iniziativa, inserita nel programma “Empolichescrive junior”, propone un Yoga per grandi e piccoli che punta a creare un dialogo diretto tra le generazioni, sfruttando la naturale spontaneità dei più giovani come vero motore di apprendimento.

Le attività, riservate a bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni e ai loro accompagnatori, prevedono una sequenza di posture esercizi di rilassamento e brevi momenti di meditazione. Tra le proposte troveranno spazio giochi di ascolto, percorsi di equilibrio su tappetini e attività vocali pensate a stimolare l’armonia corporale e la fiducia reciproca. L’incontro, previsto alle 16.30, richiede la prenotazione anticipata per garantire un numero adeguato di partecipanti.

L'evento di Palazzo Leggenda: struttura e obiettivi

Il format si articola in tre fasi: un riscaldamento condiviso, una parte centrale di pratica yoga e una chiusura dedicata al rilassamento guidato. Durante il riscaldamento, i bambini sono invitati a condurre brevi esercizi di ritmo e vocalizzazioni, permettendo agli adulti di imparare a lasciarsi guidare. La sezione centrale prevede l’utilizzo di sequenze di kundalini yoga adattate alle capacità di tutti i partecipanti, mentre nella fase finale si pratica una meditazione in cui suoni e vibrazioni sono al centro dell’esperienza, richiamando il concetto di naad la corrente del suono.

Chi è Luisa Param Kiret? Formazione e percorso professionale

Alla guida dell’iniziativa c’è Luisa Param Kiret insegnante certificata di kundalini yoga e cantante. Laureata in Lingue e Letterature Straniere, ha iniziato a viaggiare fin dalla giovinezza, apprendendo diverse culture sonore che hanno influenzato il suo approccio al canto e all’opera. Il suo contatto con il kundalini yoga risale al 2009, anno in cui ha intrapreso un cammino di approfondimento che l’ha portata a conseguire il diploma di insegnante secondo gli insegnamenti di Yogi Bhajan.

Successivamente, Luisa ha completato il corso ChildPlayYoga specializzandosi nel metodo Balyayoga per bambini. Ha inoltre seguito percorsi di formazione sulla meditazione e le emozioni, oltre a un percorso dedicato allo yoga in gravidanza e alla preparazione al parto. Nel 2018 è stata tra i soci fondatori dell'ASD Nahdah Yoga di Empoli, dove svolge il ruolo di presidente, e continua a studiare il secondo livello di kundalini yoga, con un focus crescente sul naad.

Prospettive future: libro e prossimi appuntamenti

Il 12 dicembre 2026, sempre presso Palazzo Leggenda, Luisa presenterà il suo libro “ImmaginAZIONE. Lo yoga dei sensi” illustrato da Denise Damanti per Federighi editori. L’opera esplora la sinergia tra movimento, suono e percezione sensoriale, offrendo al lettore strumenti pratici per integrare lo yoga nella vita quotidiana. La presentazione rappresenta un ulteriore tassello nella missione di Luisa: diffondere i benefici del yoga a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza.

Chiunque sia interessato a partecipare all'evento di ottobre può contattare l'area sportiva del Comune di Empoli per ottenere il modulo di prenotazione. L'esperienza promette di generare un senso di profonda armonia sia all’interno che all’esterno dei partecipanti, favorendo il benessere psicofisico e la crescita di legami familiari più solidi.