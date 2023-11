Come ha fatto Camille Rowe a perdere peso? La dieta della modella

La modella francese Camille Rowe ha visibilmente cambiato aspetto negli ultimi tempi ed è apparsa molto dimagrita. Ecco la dieta della top model per perdere peso e tornare alla perfetta forma fisica.

Camille Rowe, tra le modelle francesi più apprezzate degli ultimi dieci anni, ha origini americane da parte di madre. A Parigi fu notata in un bar mentre stava studiando per l’università. Da allora è apparsa in campagne pubblicitarie importanti per Dior Homme, Chloé, Louis Vuitton per citarne alcuni. L’ex di Harry Styles è anche un’attrice, infatti, ha recitato in diverse commedie e per una serie Netflix.

Negli ultimi tempi Camille Rowe ha fatto parlare di sé per il suo “nuovo” aspetto fisico, più magra e snella, forse per tornare a calcare le passerelle del mondo. Camille era molto attenta a ciò che mangiava anche prima di diventare modella, curava la sua dieta ed evitava di mangiare cibo spazzatura insieme a sua madre. Quando però la modella si è trasferita a New York la sua vita alimentare è cambiata e si è buttata nei Junk food, causa del suo aumento di peso.

Come ha peso peso ben 20kg, cinque più di quelli presi? E’ questa la dieta che la modella ha seguito recentemente per la sua salute in generale, non solo per il lavoro. La Rowe ha eliminato dalla sua vita tutte le cose malsane che le arrecavano danni alla salute, ha anche costruito alcune nuove abitudini da scambiare con quelle vecchie.

Seguita da un esperto, Camilla ha iniziato a consumare solo cibi biologici fatti in casa. Ecco una sua giornata: a colazione una porzione di fiocchi d’avena e un frullato proteico. Per pranzo, Rowe ha iniziato a scegliere una dieta più a base vegetale, e per cena, ha cercato di ridurre le calorie. Eliminare il cibo spazzatura e ridurre il consumo calorico ha portato a risultati enormi, perdendo ben 20kg.

Questo programma di dieta sana ma equilibrata ha avuto un impatto così grande sulla modella che ancora oggi segue questa alimentazione nonostante sia tornata al suo peso forma, si tiene lontana dagli alimenti trasformati e pieni di grassi saturi.

Altro segreto della sua dieta è ovviamente l’idratazione. Camille ha iniziato a bere più acqua, apportando due vantaggi: bere più acqua non la faceva sentire affamata e poi, l’ha aiutata molto a rimanere energica tutto il giorno, il che è stato un bene per allenarsi.