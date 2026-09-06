Yoga e skincare: il segreto di Belén Rodríguez per un’estate in salute

L’estate 2026 di Belén Rodríguez è stata un viaggio alla scoperta del benessere. Tra una vacanza e l’altra, la showgirl ha trovato il tempo per dedicarsi a sé stessa, condividendo sui social momenti di tranquillità e riflessione. Tra le sue attività preferite, lo yoga all’aperto, un rituale che combina movimento e cura della pelle.

Nel suo ultimo post su Instagram, Belén si mostra impegnata in una sessione di yoga all’aria aperta, circondata dalla natura. Indossa dei patch occhi per ridurre le occhiaie e si concentra su una serie di asana muovendosi con lentezza e consapevolezza. La caption del post recita: “Nello yoga il silenzio vale più di mille parole”, un messaggio che ha raccolto l’approvazione dei suoi follower.

Yoga al mattino: il segreto di Belén Rodríguez

Sebbene non sia specificato l’orario esatto, è probabile che Belén pratichi yoga al mattino. I patch occhi indossati suggeriscono un rituale di bellezza mattutino, mentre la pratica dello yoga indica una volontà di iniziare la giornata con calma e concentrazione. I benefici di praticare yoga al mattino sono numerosi: risveglia dolcemente il corpo e la mente, scioglie le tensioni e attiva la circolazione.

Lo yoga mattutino è particolarmente utile per chi dorme male e si sveglia indolenzito. I movimenti eseguiti con il corpo aiutano a migliorare la mobilità e l’allungamento, preparando il fisico per la giornata. Inoltre, la respirazione consapevole aiuta a migliorare la concentrazione e a trovare energia, riducendo lo stress e migliorando l’umore.

Yoga in ufficio: 5 posizioni sulla sedia per evitare il mal di schiena

Non è necessario avere molto tempo o spazio per praticare yoga. Anche in ufficio, è possibile eseguire alcune posizioni sulla sedia per alleviare il mal di schiena e migliorare la postura. Ecco cinque posizioni semplici ed efficaci:

1. Torsione spinale seduta

Siediti dritto sulla sedia e gira il busto verso destra, appoggiando la mano sinistra sul bracciolo o sulla gamba. Mantieni la posizione per qualche respiro e ripeti dall’altro lato.

2. Allungamento del collo

Inclina la testa verso destra, portando l’orecchio verso la spalla. Mantieni la posizione per qualche secondo e ripeti dall’altro lato. Puoi anche ruotare la testa in senso orario e antiorario per sciogliere le tensioni.

3. Allungamento delle braccia

Allunga le braccia sopra la testa e intreccia le dita. Tira delicatamente le braccia verso l’alto, allungando la colonna vertebrale. Mantieni la posizione per qualche respiro.

4. Allungamento della schiena

Siediti dritto sulla sedia e appoggia le mani sulle ginocchia. Inarca la schiena, spingendo il petto in avanti e sollevando il mento. Mantieni la posizione per qualche respiro e poi rilascia.

5. Allungamento delle gambe

Allunga una gamba davanti a te, tenendo il piede a terra. Piega il ginocchio dell’altra gamba e appoggia il piede sulla sedia. Mantieni la posizione per qualche respiro e ripeti con l’altra gamba.

Tutto il necessario per praticare yoga a casa

Per praticare yoga a casa, è importante avere il materiale giusto. Ecco alcuni accessori utili:

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utile per sostenere il corpo durante alcune posizioni, come il disponibile su Amazon. Cuscino da meditazione per praticare la meditazione in modo confortevole, prova il Lotuscrafts Cuscino da meditazione.

Con il materiale giusto e un po’ di pratica, anche tu puoi godere dei benefici dello yoga, proprio come Belén Rodríguez.