Postura corretta: cosa dice la scienza e perché gli esercizi da soli non bastano

Per anni abbiamo cercato la postura perfetta quel modello ideale che dovrebbe valere per tutti. Ma la scienza ci dice che questa ricerca è vana. Non esiste una postura universale che vada bene per tutti, ma ciò che conta è la capacità di variare posizione e distribuire il carico nel tempo.

Partire da questo presupposto cambia completamente il modo in cui ci approcciamo al lavoro posturale. Non si tratta più di trovare una posizione statica perfetta, ma di sviluppare una flessibilità dinamica che ci permetta di muoverci meglio e con meno dolore.

Cosa dicono gli studi recenti

Una revisione sistematica del 2024 ha analizzato 22 studi su forward head posture cifosi e scoliosi. I risultati sono chiari: i programmi efficaci combinano esercizi di rinforzo e stretching con attenzione a volume, intensità e durata. Non basta fare qualche allungamento occasionale; servono specificità e progressione.

Uno studio del 2023 su giovani adulti con forward head posture ha confrontato tre approcci diversi: educazione posturale e due programmi di esercizi correttivi. Tutti hanno migliorato la postura, ma i programmi correttivi attivi hanno prodotto risultati superiori rispetto alla sola educazione. Sapere come stare dritti, senza allenarsi, non basta.

I benefici degli esercizi posturali

Gli esercizi posturali possono migliorare l’allineamento cervicale e toracico riducendo l’angolo di forward head posture e migliorando l’assetto scapolare. Inoltre, possono alleviare il dolore e la disabilità soprattutto nel caso del mal di schiena cronico quando il lavoro posturale è inserito in programmi più ampi e progressivi.

Non meno importante è il miglioramento della funzionalità e qualità di vita con benefici documentati anche al follow-up, specialmente con metodi come PilatesMcKenzie e Back School.

Gli errori comuni da evitare

Il primo errore è pensare che gli esercizi posturali da soli risolvano tutto. I risultati migliori arrivano con approcci multimodaliforzamobilitàcontrollo motorio e attività fisica generale devono lavorare insieme. Il secondo errore è affidarsi solo alla consapevolezza posturale utile, ma insufficiente se non accompagnata da lavoro attivo sui muscoli coinvolti.

Come strutturare un programma efficace

Le evidenze suggeriscono 2-4 sessioni settimanali per almeno 6 settimane, con esercizi specifici per i distretti coinvolti. I muscoli da rinforzare prioritariamente sono gli estensori toracici i retrattori scapolari i flessori profondi del collo e il core. Lo stretching va indirizzato su pettoralielevatore della scapola e catena anteriore.

Per chi ha dolore lombare la priorità va a programmi supervisionati e progressivi, con intensità adattata e obiettivi funzionali, non solo estetici. Il training posturale funziona meglio quando viene trattato come allenamento terapeutico specificità, progressione e continuità sono i veri fattori che fanno la differenza.