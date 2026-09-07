Yoga all’aperto con Gaia Bertoli: lezioni e aperitivo a settembre 2026

In un’epoca in cui il benessere fisico e mentale è diventato una priorità, l’iniziativa Yoga in giardino con Gaia Bertoli offre un’opportunità unica per coniugare pratica yoga e socialità in un contesto naturale. Ogni mercoledì di settembre 2026, il giardino di Gres Art 671 si trasforma in un’oasi di tranquillità dove è possibile rigenerarsi attraverso il movimento e il relax.

Questa iniziativa è pensata per chi desidera migliorare il proprio benessere in un ambiente sereno e accogliente. La combinazione di vinyasa yoga e un aperitivo all’aperto crea un’esperienza completa, ideale per chi cerca un momento di pausa dalla routine quotidiana.

Le sessioni di yoga con Gaia Bertoli

Le lezioni di vinyasa yoga con Gaia Bertoli sono progettate per tutti i livelli, dai principianti agli esperti. Ogni sessione dura un’ora e si concentra su sequenze fluide che migliorano la flessibilità, la forza e la consapevolezza del corpo. Gaia Bertoli, con la sua esperienza e passione, guida i partecipanti in un viaggio di scoperta e benessere.

Le lezioni si tengono ogni mercoledì di settembre 2026, a partire dalle 18:30. È consigliato portare con sé un tappetino e eventuali props per la pratica. In caso di maltempo, le lezioni si spostano negli spazi interni di Gres Art 671, garantendo comunque un’esperienza di qualità.

L’aperitivo all’aperto

Dopo la lezione di yoga, i partecipanti possono godersi un aperitivo all’aperto a partire dalle 19:30. Questo momento di socializzazione è l’occasione perfetta per rilassarsi e conoscere nuove persone in un’atmosfera rilassata. L’aperitivo include un drink e un piattino con stuzzichini, offrendo un tocco di dolcezza alla fine della pratica.

L’iniziativa è pensata per creare un senso di comunità e condivisione, rendendo l’esperienza ancora più speciale. Il giardino di Gres Art 671, con la sua atmosfera suggestiva, è il luogo ideale per unire benessere e socialità.

Informazioni pratiche e costi

Per partecipare alle lezioni di Yoga in giardino è possibile scegliere tra diverse opzioni di pagamento. La singola lezione costa €25,00 mentre un pacchetto da 4 lezioni è disponibile a €80,00. Per i member di Gres Art 671, sono previsti sconti: €15,00 per la singola lezione e €55,00 per il pacchetto da 4 lezioni.

I posti sono limitati, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare direttamente Gres Art 671. L’iniziativa è aperta a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza nello yoga.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per migliorare il proprio benessere in un contesto naturale e accogliente. Unisciti a Gaia Bertoli per un’esperienza indimenticabile di yoga e socialità nel cuore di settembre 2026.