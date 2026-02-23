Helyx: il nuovo hub editoriale per l’healthcare italiano

Helyx Srl nasce in Italia come un nuovo punto di riferimento per la comunicazione nel mondo della salute: un ponte tra informazione, formazione ed eventi pensato per accompagnare tutta la filiera, dalla ricerca alla pratica clinica e veterinaria.

Origini e identità

Il gruppo è il frutto dell’integrazione tra Health Publishing & Services, Tecniche Nuove Healthcare e Point Vétérinaire Italie. L’unione dà vita a un ecosistema editoriale che mette insieme contenuti specialistici, dati e community, con l’obiettivo di trasformare l’informazione in uno strumento operativo per professionisti e organizzazioni del settore.

Un’offerta che abbraccia l’intero settore salute

Helyx riunisce piattaforme e servizi rivolti a più ambiti: farmaceutica, dispositivi medici, benessere, cosmetica e veterinaria. Il network conta circa 30 media hub e coinvolge ogni anno oltre 10.000 professionisti attraverso corsi ed eventi. L’intento è semplice: favorire l’aggiornamento continuo e facilitare decisioni professionali basate su contenuti affidabili e pratici.

Numeri e asset a supporto

La capacità di diffusione è solida: oltre 250.000 copie di riviste distribuite annualmente, circa 310.000 follower sui social e più di 400.000 contatti profilati nel panorama healthcare italiano. Questi asset permettono campagne mirate di aggiornamento, posizionamento strategico e attività di engagement, con strumenti per valutare copertura e qualità dei lead.

Contenuti pensati per la farmacia e gli operatori

La raccolta di testate e canali verticali rafforza l’offerta per gli operatori sanitari, integrando informazioni cliniche, normative e di mercato. Per la farmacia territoriale questo si traduce in risorse per l’aggiornamento professionale, strumenti per il servizio al paziente e contenuti pratici per l’attività commerciale quotidiana.

Formazione, eventi e connessioni pratiche

Oltre all’editoria, Helyx sviluppa programmi di digital education, eventi specialistici e servizi di consulenza che spesso si intrecciano alle principali fiere del settore, come Cosmofarma ed Exposanità. Qui informazione e formazione diventano anche occasioni di networking, collaborazione e progetti concreti di awareness e advocacy. Le iniziative sono pensate per essere operative, con sessioni pratiche e risultati misurabili.

Comunicazione, governance e qualità dell’informazione

La strategia comunicativa coniuga messaggi mirati sui prodotti con campagne rivolte alla comunità clinica e istituzionale (disease awareness, percorsi formativi, ecc.). Il team è guidato da Stefania Ambra, che coordina una governance focalizzata sulla qualità, autorevolezza e indipendenza dei contenuti. L’approccio privilegia interventi misurabili, con metriche su reach, engagement e risultati formativi, e prevede lo sviluppo di indicatori di outcome clinico per misurare l’impatto reale sulle pratiche professionali.

Sguardo al futuro

Secondo Ivo Alfonso Nardella, presidente del Gruppo Tecniche Nuove, Helyx nasce da una visione industriale ed editoriale: mettere in rete competenze, brand e community per diventare la principale realtà B2B nel panorama salute italiano. L’obiettivo è consolidare copertura e autorevolezza, aumentare il coinvolgimento delle comunità professionali e offrire strumenti concreti per la crescita, la comunicazione e l’innovazione nel settore. Vuole essere un hub operativo che mette in connessione contenuti, formazione ed eventi per supportare quotidianamente chi lavora nel mondo della salute.