Il fegato è un organo che svolge una funzione molto importante per la salute dell’organismo. Infatti, svolge i processi di metabolizzazione di alimenti, farmaci e tossine e, per aiutarlo in questa sua funzione, occorre seguire una dieta specifica. Scopriamo quindi quali sono i migliori alimenti che aiutano a depurare il fegato.

Alimenti per depurare il fegato: pompelmo

Il pompelmo è un agrume ricco di vitamina C e antiossidanti che aiuta a migliorare i processi di depurazione del fegato. Bere ogni giorno una spremuta di pompelmo, quindi, contribuisce ad incrementare la produzione di enzimi che favoriscono l’eliminazione delle tossine del fegato, migliorandone le funzioni.

Alimenti per depurare il fegato: ortaggi a foglia verde

Altri due alimenti che aiutano a depurare il fegato sono tutti quegli ortaggi a foglia verde scuro come la rucola, gli spinaci, la cicoria e il tarassaco.

Questi vegetali sono ricchi di clorofilla e aiutano a purificare il sangue da tossine, pesticidi e metalli pesanti, svolgendo al tempo stesso un’azione protettiva sul fegato.

Alimenti per depurare il fegato: avocado

L’avocado è un vegetale che aiuta a produrre il glutatione, un antiossidante che aiuta a contrastare l’azione dei radicali liberi e che aiuta il fegato a liberare l’organismo da tossine pericolose. In questo modo, l’organo migliorerà le sue funzioni e godrà di migliore salute.

Alimenti per depurare il fegato: mele

Tra gli alimenti che aiutano a depurare il fegato ci sono anche le mele, che contengono dei componenti chimici necessari all’organismo per purificarsi e favorire l’eliminazione delle tossine. Questo potenzia la funzione purificatrice esercitata dal fegato sul nostro organismo.

Alimenti per depurare il fegato: olio extravergine di oliva

Un altro alimento ottimo per depurare il fegato è l’olio extravergine di oliva, che contiene una base lipidica in grado di incorporare una parte delle tossine presenti nell’organismo, alleggerendo così il carico delle stesse sul fegato e rendendo più semplice lo svolgimento delle sue funzioni.

Alimenti per depurare il fegato: cereali integrali

Negli alimenti che aiutano a depurare il fegato non mancano i cereali integrali, ricchi di vitamine del gruppo B, sostanze che aiutano a migliorare il metabolismo dei grassi e il funzionamento del fegato.

Per godere di questi benefici, è possibile consumare i cereali al naturale o anche degli alimenti a base di farine integrali anziché raffinate.