Il pomodoro per la ricerca: come SYSTRA appoggia la Fondazione Veronesi

Negli ambienti aziendali, la solidarietà assume forme concrete quando strategia e impegno sociale si incontrano. In questo caso, SYSTRA, azienda di ingegneria nota per le sue infrastrutture complesse e l’attenzione alla mobilità sostenibile, ha scelto di sostenere la Fondazione Veronesi aderendo all’iniziativa il Pomodoro per la ricerca. L’azione si traduce in un gesto semplice ma operativo: una donazione minima in cambio di una confezione di prodotti a base di pomodoro confezionati in barattoli riciclabili.

Questa proposta non è soltanto una raccolta fondi: è anche un messaggio che mette in relazione alimentazione, prevenzione e ricerca. Il pomodoro, simbolo della dieta mediterranea, viene presentato in tre diverse varianti per valorizzare tanto l’aspetto nutrizionale quanto quello simbolico. Con un piccolo contributo individuale, il donatore riceve direttamente presso la sede di riferimento di SYSTRA la confezione composta da tre barattoli: polpa, pelati e pomodorino, un pacchetto pensato per unire utilità domestica e sostegno alla ricerca.

Obiettivo dell’iniziativa e destinazione dei fondi

L’iniziativa mira a raccogliere risorse destinate esclusivamente alla ricerca sui tumori pediatrici e al miglioramento dei percorsi di cura per i bambini e le loro famiglie. Il modello è chiaro: il contributo dei singoli sostenitori, unito al supporto economico di SYSTRA, permette di amplificare l’impatto e finanziare progetti scientifici di qualità. In termini pratici, i fondi raccolti vengono impiegati per potenziare studi clinici, sostenere borse di ricerca e sviluppare terapie sempre più efficaci e personalizzate.

Trasparenza e risultati attesi

La piattaforma di raccolta evidenzia come le donazioni siano monitorate e destinate a specifiche linee di intervento: un elemento che favorisce la trasparenza e la fiducia dei donatori. L’obiettivo finale è creare percorsi di cura che mettano al centro il bambino, combinando competenze mediche e ricerca innovativa. Per i sostenitori questo significa vedere il proprio contributo tradursi in progressi misurabili nella lotta ai tumori infantili.

La confezione solidale e come partecipare

Partecipare è semplice e immediato: con una donazione minima è possibile ricevere direttamente la confezione composta da tre barattoli di pomodoro presso la sede SYSTRA di riferimento. La scelta dei barattoli riciclabili risponde a un duplice criterio: sostenibilità ambientale e praticità per la dispensa quotidiana. Il formato proposto — polpa, pelati e pomodorino — è pensato per coprire usi diversi in cucina, rendendo il gesto di solidarietà anche un contributo concreto alla vita domestica del donatore.

Il valore simbolico e nutrizionale del pomodoro

Il pomodoro non è scelto casualmente: rappresenta un alimento centrale della dieta mediterranea, riconosciuta per il suo ruolo nel supporto del sistema immunitario e nella promozione di stili di vita salutari. Oltre al suo valore simbolico, il prodotto in barattolo offre vantaggi pratici, come la conservazione a lungo termine e la possibilità di essere utilizzato in molte preparazioni, favorendo così un’alimentazione sana e accessibile.

Perché un’azienda di ingegneria sostiene questa causa

Dietro questa iniziativa c’è la volontà di integrare la responsabilità sociale d’impresa nelle attività quotidiane dell’azienda. SYSTRA opera in ambiti che richiedono visione a lungo termine, come la progettazione di grandi opere e la mobilità sostenibile: la stessa prospettiva orienta il suo impegno sociale. Supportare la Fondazione Veronesi significa investire in salute pubblica e benessere collettivo, valori che si allineano con l’obiettivo aziendale di creare valore oggi e per il futuro.

Il sostegno si traduce quindi in azioni concrete e misurabili: non solo una donazione economica, ma anche una campagna che sensibilizza dipendenti, partner e comunità sull’importanza della ricerca e della prevenzione. In questo modo, l’iniziativa diventa un esempio di come imprese e organizzazioni non profit possano collaborare per obiettivi sociali condivisi.

In sintesi, il Pomodoro per la ricerca unisce nutrizione, ambiente e solidarietà in un progetto accessibile: un piccolo gesto individuale che, sommato ad altri, può contribuire a grandi progressi nella cura dei tumori pediatrici. Partecipare significa sostenere la ricerca, promuovere stili di vita sani e confermare il ruolo attivo delle imprese nella tutela della salute collettiva.