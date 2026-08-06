Immersive 21 e Claudio Belardo: un viaggio nella rigenerazione psicofisica

In un’epoca in cui lo stress quotidiano sembra prendere il sopravvento, la ricerca del beneessere psicofisico diventa una priorità. Al Rama Beach Cafè un’oasi balinese sul litorale campano, si è tenuto un evento innovativo che ha unito nutrizioneallenamento fisico e supporto psicologico in un’esperienza immersiva.

Protagonista dell’incontro è stato il Dott. Claudio Belardo psicologo ufficiale del team Immersive 21 un programma d’avanguardia nato per rivoluzionare la cura di sé. Belardo ha guidato i partecipanti in un percorso di consapevolezza e rigenerazione mentale perfettamente integrato ai protocolli di benessere del brand.

Un approccio olistico al benessere

L’evento ha risposto alla crescente necessità di staccare dallo stress quotidiano e ritrovare la propria armonia interiore. La filosofia di Immersive 21 prevede un affiancamento a 360 gradi da parte di personal trainernutrizionisti e mental coach trasformando il classico concetto di fitness in un’esperienza totalmente immersiva.

Il successo del metodo ha attirato l’attenzione di personaggi del mondo dello spettacolo. Presso lo studio di Immersive 21 il team ha avuto il piacere di accogliere la nota showgirl Raffaella Fico per un check completo insieme a Raffaele Grimaldi confermando l’efficacia e l’alta qualità dei percorsi personalizzati offerti dal brand.

La mente al centro del cambiamento

All’interno di questo ecosistema di salute, il Dott. Belardo segue stabilmente le sessioni dedicate alla psicologia applicata alla vita reale. Durante l’evento al Rama Beach ha aiutato i presenti a focalizzarsi sulla gestione delle emozioni sulla motivazione personale e sullo sviluppo del potenziale individuale elementi cardine del suo approccio professionale all’interno del team.

“In qualità di psicologo di Immersive 21 credo fermamente che aiutare le persone a ritrovare il proprio equilibrio emotivo in un contesto dinamico e stimolante sia la chiave per generare abitudini sane e durature. Mente e corpo viaggiano sempre unite”, ha dichiarato il Dott. Belardo.

Divulgazione e benessere psicologico

Parallelamente, a San Giovanni Rotondo si è tenuto l’evento “Lo Psicologo sotto le Stelle”, una serata dedicata al beneessere psicologico. L’iniziativa, presentata il 7 agosto 2026 presso la Biblioteca “Michele Lecce”, ha unito divulgazione scientificaintrattenimento e partecipazione attiva del pubblico.

Il programma ha incluso mini-talk dinamicipsico-giochi interattivi e la presentazione del libro “Lo Psicologo sotto l’Ombrellone”, scritto da Alessandro Iacubino. Il volume mira a rendere la psicologia uno strumento quotidiano, vicino alle persone e libero da stereotipi.

L’evento ha anche discusso la Proposta di legge n. 1740 finalizzata a riconoscere e tutelare il beneessere psicologico come un diritto fondamentale. “Lo Psicologo sotto le Stelle” si rivolge a cittadini, famiglie, giovani e curiosi con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo aperto e diffondere una cultura del benessere psicologico come parte integrante della qualità della vita.