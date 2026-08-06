Come le imprese artigiane di Lecco stanno trasformando la sostenibilità in opportunità

Nel cuore della Lombardia, le imprese artigiane della provincia di Lecco stanno diventando un modello di sostenibilità. Con un impegno concreto nella transizione energetica e nell’economia circolare queste aziende stanno dimostrando che la sostenibilità non è solo una questione di grandi investimenti, ma di scelte quotidiane e competenze locali.

Secondo i dati dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia, l’82% delle imprese della filiera delle fonti rinnovabili è artigiana, mentre nell’economia circolare la quota raggiunge il 79,8%. Questi numeri testimoniano come l’artigianato lecchese sia un attore chiave nella costruzione di un futuro più verde.

Tradizione e innovazione: un binomio vincente

Le competenze artigiane si stanno evolvendo per rispondere alle nuove sfide ambientali. La capacità di ripararerecuperare materiali e migliorare l’efficienza degli edifici è diventata una risorsa strategica. Questo approccio non solo riduce gli sprechi, ma crea anche nuove opportunità di lavoro e sviluppo.

In particolare, le aree montane e interne della provincia di Lecco beneficiano di questa sinergia tra tradizione e innovazione. Qui, le micro e piccole imprese non sono solo attività economiche, ma veri e propri presidi territoriali che favoriscono la coesione sociale e la condivisione di conoscenze.

Il patrimonio edilizio e la sfida della riqualificazione

Il Lecchese è caratterizzato da un patrimonio edilizio vetusto, con classi energetiche poco efficienti. Questa situazione, unita alla significativa esposizione al rischio idrogeologico, rende urgente accompagnare famiglie e imprese negli interventi di prevenzione e riqualificazione. La transizione energetica deve essere inclusiva e accessibile a tutte le realtà locali.

La formazione è un elemento cruciale in questo processo. Nel 2026, quasi sette su dieci micro e piccole imprese hanno effettuato investimenti legati alla trasformazione digitale. Inoltre, il 36,6% delle imprese lecchesi ha realizzato attività formative attraverso corsi, una quota superiore alla media regionale.

Collaborazioni e reti produttive

Quasi la metà delle imprese con almeno tre addetti intrattiene rapporti strutturati con altre aziende. Questo segnale di collaborazione e reti produttive conferma come il sistema economico lecchese sia in grado di adattarsi alle nuove sfide. Il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Davide Riva, sottolinea che la sostenibilità è già parte del modo di lavorare delle imprese artigiane, ma che il percorso non è ancora concluso.

Per rafforzare ulteriormente questo impegno, è necessario sostenere gli investimenti, accompagnare le imprese nella formazione e nell’innovazione e rafforzare il rapporto con i giovani e con le scuole.