Emergenza caldo in Italia: 27 città in allerta rossa

L’Italia è sotto assedio da un’ondata di caldo senza precedenti. Con temperature che sfiorano i 40 gradi in molte località, il Ministero della Salute ha emesso un’allerta rossa per 27 città un record per quest’anno. La situazione è particolarmente critica al Centro-Sud dove l’anticiclone africano non dà tregua.

Allerta rossa e impatto sulla salute

Il bollino rosso che indica un rischio elevato per la salute di tutta la popolazione, è stato attivato per la prima volta quest’anno in tutte le principali città monitorate. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, domani l’allerta massima riguarderà 26 città con Bolzano che tornerà al colore giallo. L’aria meno calda e i temporali potrebbero arrivare al Nord il 9 e 10 agosto ma al Sud l’effetto si farà sentire solo a metà mese.

Intanto, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 15% mentre a fine giugno si è registrato un eccesso medio di mortalità del 3% tra gli over 65. Due decessi potrebbero essere collegati al caldo: un uomo di 81 anni a Bisceglie e una guardia giurata di 55 anni a Bologna.

Disagi e iniziative di emergenza

I disagi non riguardano solo la salute. All’ospedale Ramazzini di Carpi il malfunzionamento dell’aria condizionata ha portato a temperature superiori ai 30 gradi in alcuni reparti. A Bologna, i genitori di alcuni asili nido hanno sospeso il pagamento delle rette per protestare contro l’assenza di impianti di climatizzazione adeguati.

Le amministrazioni locali stanno cercando di rafforzare le misure di protezione. A Genova, gli over 65 potranno accedere gratuitamente ai musei fino alla fine di agosto. A Falconara Marittima, è stata organizzata la consegna della spesa a domicilio per anziani e fragili. A Roma, è stato inaugurato il primo rifugio fito-bioclimatico nel quartiere Centocelle.

Incendi e crisi agricola

L’emergenza non si limita alle città. Gli incendi sono in aumento in tutta Italia. In Abruzzo, sono stati spenti 13 incendi negli ultimi giorni. Il monte Moregallo nel Lecchese, il comune di Castell’Azzara nel grossetano e Montefalcone nel Sannio sono tra le aree più colpite. Nel lametino, proseguono le operazioni di spegnimento delle fiamme nel comune di Gizzeria.

La crisi colpisce anche il settore agricolo. Confagricoltura denuncia danni alle colture provocati dal caldo, dalla siccità e dalle grandinate. In Sardegna, la produzione di miele è crollata fino al 70% a causa di temperature vicine ai 48 gradi che hanno causato la morte o la dispersione di centinaia di milioni di api.

Il caldo killer non risparmia neppure l’estero. In Corea del Sud, almeno 21 persone sono morte, mentre allo zoo di Tama, nella periferia di Tokyo, tre leonesse sono decedute e altri tre leoni sono in condizioni critiche.