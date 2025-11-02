Incidente mortale a Milano: auto contro moto

Milano – Un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi ha causato la morte di un motociclista di 34 anni. L’incidente si è verificato in via della Liberazione, quando un’auto ha colliso con la moto a causa di un sorpasso azzardato.

I fatti

Testimoni oculari riferiscono che l’auto, un’utilitaria di colore rosso, ha improvvisamente cambiato corsia, colpendo la moto che procedeva regolarmente. L’impatto è stato devastante e i soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista.

Le conseguenze

La polizia locale ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Si attende anche l’esame delle immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona. La comunità è in lutto per la tragica perdita.