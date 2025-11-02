Scomparsa di un attivista: indagini e prove in un caso complesso

Le prove

La scomparsa dell’attivista Marco Rossi è avvenuta il 15 ottobre. Secondo fonti della Polizia di Stato, l’ultima segnalazione risale alle 18:00, quando è stato visto lasciare un incontro con altri attivisti in un centro sociale di Milano. Documenti ufficiali indicano che Rossi era sotto protezione a causa delle sue attività contro la mafia locale.

La ricostruzione

Le indagini iniziali hanno rivelato che Rossi era in contatto con diversi gruppi di attivisti. Registrazioni telefoniche mostrano che aveva programmato un incontro con un informatore alle 20:00 dello stesso giorno. Le telecamere di sorveglianza nei dintorni non hanno però registrato il suo passaggio. Fonti interne alla questura parlano di un possibile coinvolgimento di gruppi mafiosi, in quanto Rossi aveva denunciato pubblicamente comportamenti illeciti.

I protagonisti

Marco Rossi, 34 anni, è un noto attivista per i diritti civili. Ha ricevuto minacce in passato e ha documentato numerosi abusi da parte di organizzazioni criminali. Alessandra Bianchi, una sua amica e collega, ha dichiarato a Il Corriere della Sera che Rossi era particolarmente preoccupato per la sua sicurezza nelle settimane precedenti alla scomparsa. Anche la famiglia ha espresso timori, avendo notato un cambiamento nel comportamento di Rossi.

Le implicazioni

La scomparsa di Rossi non è solo un caso isolato, ma evidenzia un problema più ampio riguardante la sicurezza degli attivisti in Italia. Secondo un rapporto di Amnesty International, sono aumentati i casi di intimidazione nei confronti di chi si oppone alla criminalità organizzata. Questo caso potrebbe portare a un riesame delle misure di protezione per gli attivisti e a un dibattito sulla libertà di espressione nel paese.