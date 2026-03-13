Insonnia e apnee notturne: sintomi, diagnosi e rimedi efficaci

In Italia molte persone convivono con disturbi del sonno che spesso restano non riconosciuti o poco trattati: si stima che circa 13,4 milioni di individui abbiano problemi di sonno, con una prevalenza femminile stimata intorno al 60-70% e una diffusione tra bambini e adolescenti attorno al 20%. Solo una parte di questi pazienti riceve una diagnosi: il dato rilevante è che circa il 40% ottiene una valutazione clinica formale e solo il 21% ha una presa in carico adeguata. L’impatto sul sistema sanitario e sulla società è significativo, con costi diretti e indiretti valutati in circa 14 miliardi di euro.

Tra i disturbi più frequenti troviamo insonnia e ipersonnia, che colpiscono entrambe circa il 10% della popolazione e compromettono la qualità della vita. Nonostante ciò, molte forme rimangono sottovalutate: risposte integrate che coinvolgano clinici, ricerca e farmacia possono invece offrire percorsi di aiuto concreti, da interventi educativi a terapie farmacologiche innovative e approcci non farmacologici come la terapia cognitivo-comportamentale.

Insonnia reale e insonnia percepita: due condizioni diverse

È fondamentale distinguere tra insonnia reale e insonnia percepita. L’insonnia reale è una condizione clinica riscontrabile tramite esami oggettivi come la Polisonnografia (PSG) o scale di valutazione validate come l’Insomnia Severity Index (ISI). Questa forma può avere conseguenze organiche molto rilevanti: aumento del rischio cardiologico, alterazioni metaboliche, compromissione del sistema immunitario e un maggior rischio di decadimento neurodegenerativo. Al contrario, l’insonnia percepita — spesso definita come misperception insomnia — consiste nella sensazione soggettiva di non aver dormito, senza riscontro oggettivo agli esami: in questi casi gli effetti principali sono di natura psicologica e legati al benessere soggettivo.

Implicazioni diagnostiche e ruolo del farmacista

La diagnosi corretta orienta il percorso terapeutico: la presenza di segni obiettivi richiede approfondimenti tramite PSG o valutazioni specialistiche, mentre la componente percettiva può rispondere a interventi educativi. In farmacia il confronto iniziale e il supporto informativo possono essere utili per identificare forme transitorie rispetto a quadri che necessitano di invio a centri specialistici. Indicatori di urgenza per il rinvio comprendono la mancata risposta a terapie iniziali e la sonnolenza diurna marcata, soprattutto quando possibile OSAS è coinvolta.

Varianti legate al sesso e all’età

Le caratteristiche dei disturbi del sonno cambiano in base al sesso e all’età. Nell’uomo è più comune la apnea ostruttiva del sonno (OSAS), soprattutto nei soggetti in sovrappeso o con determinate conformazioni scheletriche: si tratta di ripetute ostruzioni delle vie aeree superiori che causano micro-risvegli e riduzioni dell’ossigenazione ematica. Le stime indicano che le OSAS interessano circa il 4% della popolazione adulta maschile, con numeri molto rilevanti rispetto ad altre patologie metaboliche. Nella donna, invece, l’insonnia ha prevalenza maggiore per motivi ormonali, psicologici e per condizioni associate come la sindrome delle gambe senza riposo, spesso collegata a carenza di ferro; il rischio di OSAS nelle donne aumenta dopo la menopausa.

Giovani e anziani: cause differenti

Nei giovani i disturbi del sonno derivano frequentemente da igiene del sonno scorretta, ritmi sociali disallineati (il cosiddetto “jet lag sociale”) e abuso di sostanze; nell’anziano, invece, l’insonnia è spesso secondaria a patologie organiche come anemia o disturbi cardiaci. Il percorso diagnostico e terapeutico va quindi adattato all’età e alle comorbilità presenti.

Interventi terapeutici: dalle buone abitudini ai farmaci innovativi

Per i disturbi lievi il primo approccio resta l’igiene del sonno: regolarità negli orari, ambiente silenzioso e scuro, evitare stimolanti e pasti pesanti la sera. La terapia cognitivo-comportamentale per l’insonnia (CBT-I) rappresenta la soluzione non farmacologica più efficace per molte forme croniche selezionate, poiché agisce su pensieri e comportamenti che mantengono il problema. La farmacia può offrire counselling educativo e suggerire strategie comportamentali utili nelle fasi iniziali.

Quando necessario, la terapia farmacologica va scelta con attenzione: esistono benzodiazepine, alcuni antidepressivi e farmaci impiegati per altre indicazioni che risultano utili, ma negli ultimi anni sono emersi nuovi agenti come gli inibitori del sistema orexina, che agiscono sul controllo del ciclo sonno-veglia e mostrano buone performance nel trattamento dell’insonnia. Per le OSAS la prima linea include la correzione dello stile di vita e la normalizzazione del peso; tra le opzioni ci sono la terapia posizionale, i dispositivi di avanzamento mandibolare e la CPAP (pressione positiva continua delle vie aeree). Strumenti recenti per la perdita di peso, inclusi farmaci derivati dal semaglutide, possono indirettamente migliorare le apnee riducendo il peso corporeo.

Tecnologia e diagnostica domiciliare

La polisonnografia domiciliare ha reso possibile la diagnosi in ambiente familiare: dispositivi moderni, spesso con connettività bluetooth, registrano parametri come frequenza cardiaca, respirazione e saturazione di ossigeno, consentendo analisi da remoto e integrazione con team specialistici. Questa evoluzione facilita l’accesso alla diagnosi e può favorire interventi più tempestivi.

In conclusione, i disturbi del sonno sono diffusi e spesso sottovalutati ma fortunatamente gestibili: una corretta distinzione diagnostica, un approccio multidisciplinare che coinvolga educazione, terapie comportamentali, scelte farmacologiche mirate e tecnologie moderne può migliorare significativamente la qualità del riposo e ridurre i costi sanitari e sociali ad essi connessi. Aumentare la consapevolezza e favorire l’accesso a percorsi specialistici resta una priorità per la salute pubblica.