Acne e gravidanza? Non disperate! La dolce attesa deve essere vissuto al meglio, libere anche dai brufoli e dall’acne. Ecco alcuni rimedi naturali per curarla.

Come curare l’acne in gravidanza: i rimedi naturali

E’ molto comune soffrire di acne e brufoli durante la gravidanza. Questo può creare fastidi e malumori alle donne in dolce attesa. La causa di questo disturbo è soprattutto legata ai cambiamenti ormonali. La secrezione di estrogeni e progesterone subisce grandi alterazioni durante la gravidanza e questo si ripercuote anche sulla produzione di sebo e sull’equilibrio della pelle.

E il rischio di soffrire di acne è molto più alto per le donne che hanno avuto problemi di acne durante l’adolescenza o in una gravidanza precedente. Punti neri, brufoli rossi, piccole cisti: l’acne in gravidanza può interessare non solo la pelle del viso, ma anche quella della schiena o del petto.

I brufoli compaiono di solito nel primo trimestre della gravidanza e potrebbero accompagnare la mamma durante tutto il periodo, per scomparire solo alcuni mesi dopo la nascita del bebè.

In alcuni casi può diventare una vera acne gravidica, che oltre a creare un notevole disturbo estetico, può essere altamente fastidiosa per via del prurito. Ecco i rimedi naturali per combattere l’acne in gravidanza.

Oli essenziali

Usa degli oli essenziali (solo dopo il quarto mese di gravidanza). Un mix di lavanda, salvia sclarea, jojoba e tea tree possono fare bene alla pelle. Opta per quelli che non contengono parabeni e solfati.

Olio di cocco

L’olio di cocco è noto per idratare e lenire la pelle. È molto delicato e uno dei momenti migliori per applicarlo sul viso è appena prima di dormire. Puoi abbinare l’uso di olio extra vergine di oliva spremuto a freddo per una crema idratante notturna.

Miele

Il miele è un altro ottimo rimedio naturale per l’acne, essendo antibatterico e antisettico. Lava e risciacqua il viso con acqua tiepida e applica il miele direttamente sulle aree problematiche. Lasciare agire per 20 minuti, risciacquare con acqua tiepida.

Limone

Puoi anche usare gli agrumi per aiutare a esfoliare la pelle. Spremi il succo di un limone o di un lime direttamente su un batuffolo di cotone e applicalo sul viso o sulle macchie come un astringente. Lascia asciugare per 10 minuti, quindi risciacquare con acqua fredda.