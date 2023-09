Molte persone soffrono di macchie scure sulla pelle, in particolare sul viso: è possibile eliminarle? Ecco alcuni rimedi della nonna per cancellare le macchie scure sulla pelle.

Come eliminare le macchie scure sul viso: i rimedi della nonna

L’esposizione prolungata ai raggi solari, gli squilibri ormonali, un’eventuale gravidanza, l’assunzione di alcuni farmaci, carenze vitaminiche e lo stress sono tra i principali responsabili delle macchie scure sulla pelle del viso. Per eliminare questi fastidiosi inestetismi è possibile sottoporsi a trattamenti di laser o al peeling chimico, ma non solo. Per chi preferisce un rimedio naturale, alla portata di tutti, ecco i rimedi più efficaci della nonna per eliminare le macchie scure sul viso.

Succo di limone

Il limone contiene dosi elevate di vitamina C, una sostanza in grado di schiarire le macchie scure sulla pelle. Mettete del succo di limone su un batuffolo di cotone e strofinatelo direttamente sulla zona interessata. Lasciate asciugare, poi risciacquate con abbondante acqua. Ripetete il procedimento per almeno due settimane per ottenere il risultato desiderato.

Latticello

Il latticello è un utile alleato nella lotta alle macchie scure. L’acido lattico in esso contenuto aiuta a ridurre gradualmente la pigmentazione della pelle, donando lucentezza. Prendete 4 cucchiaini di latticello. e aggiungete 2 cucchiaini di polpa di pomodoro fresca. Mescolate il tutto e applicatelo sulla pelle, per almeno 15 minuti prima di risciacquare. Per ottenere risultati visibili è bene ripetere questa procedura due volte al giorno per 4-5 settimane.

Aloe Vera

L’aloe vera ha numerose proprietà curative, i suoi polisaccaridi stimolano la riproduzione cellulare, utile a ridurre le macchie scure e a guarire le cicatrici. Estraete il gel da una foglia di aloe e applicatelo sulle zone interessate, massaggiando delicatamente per alcuni minuti. Lasciate agire per 15-20 minuti, prima di risciacquare.

Olio essenziale di lampone

Spremendo i semi del lampone si ottiene un olio che è ricchissimo di vitamina E, acido gallico e carotenoidi, oltre che di acidi grassi mono e poli insaturi. L’olio di lampone è molto prezioso in quanto può aiutare a prevenire la formazione di macchie scure sulla pelle grazie alla sua azione antiossidante; inoltre aiuta anche a proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB e dall’azione dei radicali liberi, che sono una delle cause dell’invecchiamento.

Olio di rosa Mosqueta

Anche l’olio di rosa Mosqueta è un ottimo rimedio della nonna non soltanto per prevenire la comparsa di macchie sulla pelle, ma anche per prevenire le rughe. L’olio di rosa Mosqueta aiuta infatti l’epidermide a curare le cicatrici, appiattendole e schiarendole, quando usato con costanza. Inoltre, favorisce il rinnovamento dell’epidermide e aiuta ad attenuare le macchie dovute all’invecchiamento o all’esposizione solare.