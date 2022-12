La clamorosa dieta di Joe Bastianich: ecco come ha perso peso

Scopriamo insieme la clamorosa dieta seguita dal ristoratore Joe Bastianich, per perdere peso. Ecco come ha fatto il volto americano della tv a perdere 30 kg e raggiungere il suo peso forma.

Dieta di Joe Bastianich: ecco come ha perso peso

Joe Bastianich, il conduttore e giudice di MasterChef in passato ha parlato di una dieta molto rigida che gli ha permesso di perdere 30 kg, ma come è riuscito nell’ardua impresa? Scopriamo come ha fatto.

Lo stesso ristoratore, in diverse occasioni, ha amato raccontarsi alla stampa italiana parlando della sua vita privata a 360 gradi, anche quando ha rotto il silenzio sul delicato percorso alimentare fatto alcuni anni fa e che gli ha permesso di perdere circa 30 chili.

A quarant’anni il ristoratore Joe Bastianich prese l’importante decisione di avviare un percorso dimagrante che gli permettesse di perdere i chili che considerava di troppo per sé stesso, nel tentativo di raggiungere un obiettivo prefissato in precedenza e quindi conquistare una perfetta forma fisica. Una dieta ardua che, nel tempo, ha avuto il successo desiderato.

“Fino a 40 anni di età ero grasso e non facevo sport. Da quando ho perso 30 kg la mia giornata inizia sempre con due ore di palestra.

Il resto viene dopo”, ha confessato il ristoratore americano in un’intervista. “A un certo punto ho deciso che la mia vita aveva bisogno di una svolta. Poi la corsa, poi lo sport a livelli maggiori. Sono riuscito anche a partecipare a una maratona. Dopo 5 anni avevo 20 kg in meno e mi sentivo talmente meglio da aver avuto la costanza e la forza di volontà di mantenere questo peso forma raggiunto”, ha aggiunto Bastianich.

Le maratone di Joe Bastianich per perdere peso

Per perdere peso, anche l’amante del buon cibo Joe Bastianich ha dovuto seguire una dieta rigida, ma non solo. Come sappiamo, bisogna praticare sport e tenersi in allenamento per raggiungere la forma fisica sperata. Ecco che anche Bastianich si è preparato alle maratone.

“Ho iniziato a camminare, poi a correre per mezz’ora. Poi ho fatto la prima mezza maratona e dopo qualche tempo la maratona intera fino a trovarmi sulla linea di partenza di un Iroman”, ha rivelato al Corriere della Sera, Joe Bastianich.