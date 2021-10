Carolyn Smith è riuscita a tornare in perfetta forma sfruttando il periodo di lockdown nel 2020. La donna si è rimessa in forma in maniera perfetta seguendo una dieta specifica e mangiando in maniera sana. Scopriamo quali sono i segreti della presidente di giuria di Ballando con le Stelle.

La dieta di Carolyn Smith

La nota ballerina Carolyn Smith è riuscita a dimagrire in maniera evidente seguendo una dieta sana ed equilibrata. Eliminando gli zuccheri dalla sua alimentazione infatti la donna è riuscita a tornare in perfetta forma sfruttando nel migliore dei modi il periodo di lockdown del 2020.

Curando la propria dieta quindi la presidente della giuria di Ballando con le Stelle è riuscita quindi ad eliminare i chili di troppo mostrandosi di nuovo con il suo peso forma.

Carolyn Smith: ecco come ha perso 12 kg

Carolyn Smith è riuscita a perdere addirittura 12 kg grazie alla sana alimentazione. La donna infatti ha iniziato a curare il suo modo di mangiare nel periodo di lockdown e questo le ha permesso di rimettersi in forma in breve tempo.

“Ho approfittato del lockdown per cucinare in modo sano e mangiare a orari fissi, cosa difficile quando si è sempre in giro”, ha dichiarato la donna alla rivista Oggi.

Per riuscire in questa complessa impresa, Carolyn Smith è stata seguita durante il percorso di dieta dalla nutrizionista dei vip Sara Farnetti.

I risultati ottenuti dalla ballerina sono davvero straordinari e di mostrano quanto sia importante curare la propria dieta.

Carolyn Smith si tiene in forma nonostante la malattia

Carolyn Smith presta una grande attenzione nei confronti del suo aspetto fisico e infatti si è impegnata molto per rimettersi in forma. La ballerina continua a vivere al meglio delle sue possibilità e si dichiara davvero felice nonostante da anni stia combattendo contro il cancro.

Nonostante la malattia però la donna continua a non mollare mai nessun impegno e fa la chemioterapia tra un impegno e l’altro.