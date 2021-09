Elena Santarelli è una showgirl molto apprezzata nel panorama italiano per via della sua simpatia e ovviamente anche per la sua grande bellezza. La donna segue una dieta che le consente di restare in forma senza però rinunciare ad alcuni alimenti sfiziosi.

Scopriamo dunque cosa mangia la bionda moglie di Bernardo Corradi durante le sue giornate.

La dieta di Elena Santarelli

Elena Santarelli è molto attenta alla sua linea e per questo cura molto la sua alimentazione allo scopo di non prendere chili. La dieta della showgirl italiana è comunque ricca di alimenti sostanziosi che sono per la maggior parte salutari.

La donna però non rinuncia ai piaceri della tavola e per questo due volte la settimana si concede del fritto.

Cosa mangia a colazione Elena Santarelli

Per Elena Santarelli la colazione è il pasto più importante della giornata e proprio per questo motivo la showgirl non la salta mai. Per la donna è fondamentale iniziare bene la giornata e quindi si concede sempre una colazione molto sostanziosa e sana.

La Santarelli consuma due fette di pane tostato che condisce con un filo di olio extravergine di oliva per avere una carica in più.

Insieme a questo la donna mangia anche alcuni mirtilli.

In alternativa, la Santarelli opta per una colazione dolce formata da yogurt greco con mandorle e alcuni pezzetti di banana fresca.

La showgirl ama anche il latte di riso e quindi lo beve per colazione insieme a crusca, avena e frutta fresca. Questo le consente di iniziare le giornata in modo perfetto senza però sentirsi appesantita.

Cosa mangia Elena Santarelli durante il giorno

A pranzo la modella mangia pasta di farro oppure riso integrale. A questi alimenti accompagna verdura di stagione per completare il pasto.

Durante la cena invece la Santarelli mangia proteine magre come pesce e ortaggi che le consentono di fare il pieno di fibre, vitamine, sali minerali e omega 3.

Gli spuntini di Elena Santarelli sono composti invece da una manciata di frutta secca a cui abbina una tisana zenzero e limone che ha lo scopo di riattivare il metabolismo.