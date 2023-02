La dieta di Elisa: cosa mangia la cantante?

Elisa Toffoli, cantante italiana, talentuosa ma timida, allegra ma introversa, nota al mondo della musica soltanto come Elisa, ha una carriera alle spalle di grande successo. Tra i big di Sanremo 2023, Elisa è in perfetta forma. Ecco la dieta di Elisa e cosa mangia la cantante di “Luce”.

La dieta di Elisa: cosa mangia

Madre di due bambini, Emma Cecile e Sebastian, cantante di grande successo in Italia e in Europa, Elisa Toffoli riesce a conciliare gli impegni musicali e quelli di famiglia. La cantante di “Luce” ha in realtà una vita normalissima e ama stare lontana dai riflettori se non si tratta di musica.

Della sua vita privata, infatti, sappiamo poco. In un’intervista Elisa ha raccontato una sua giornata tipica: la mattina inizia tra coccole ad Emma e Sebastian nel lettone, dopodiché è il momento di preparare per loro le colazioni, mentre il compagno Andrea prepara il caffè.

Dopo averli lavati e vestiti tra una favola e un cartone animato, la cantante si occupa di sè e afferma di amare occuparsi della propria pelle e di dedicarsi ad essa con trucchi e creme: “Un fondo di Mac, pochissima cipria, mascara e una matita rosa porcellana Chanel nell’interno degli occhi”.

Elisa confessa di aver una passione per smalti, ombretti coloratissimi, maschere e oli per capelli. Per l’alimentazione Elisa preferisce mangiare senza glutine e agenti lievitanti.

“Ero perennemente a dieta – afferma la cantante – ho sempre avuto un fisico mediterraneo”.

Tra i piatti preferiti della cantante triestina Elisa c’è lo gnocco fritto (ricetta tipica regionale) e il ragù alla bolognese, anche se non è un piatto tipico della sua città di origine.

Elisa Toffoli: segreti di bellezza

La cantante si mostra spesso al naturale anche sui social e non ama assolutamente nascondersi. Elisa è una cantante eccezionale ed è una donna meravigliosa.

Seguitissima sui social, anche negli scatti che pubblica balza subito la sua semplicità. E sono molte le foto e anche i video, in cui si mostra al naturale.

Sia nella vita quotidiana sia nella sua vita professionale Elisa si mostra così com’è senza filtri. In molti video e in diverse foto, possiamo vedere Elisa completamente senza trucco. Ed è ugualmente una bellissima donna ma soprattutto artista.