Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio ed ex segretario nazionale del Partito Democratico, alla guida del partito di Italia Viva, è dimagrito molto in questi anni soprattutto da quando ha lasciato la carica di Premier. Qual è la sua dieta?

La dieta di Matteo Renzi: cosa mangia il senatore?

In un’intervista il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi ha raccontato del suo periodo a Palazzo Chigi e di come in pochi mesi sia ingrassato arrivando a mangiare anche 4 etti di pasta burro e parmigiano la sera. L’ex Premier ha infatti rivelato come, alla fine di una lunga giornata di lavoro, spesso si trovasse a mangiare da solo a Palazzo Chigi e indugiasse un po’ troppo nelle quantità della cena e nelle calorie.

Il senatore ha detto: “La realtà è che a Palazzo Chigi ho preso un sacco di chili perché si andava avanti a cene. E poi la sera a Palazzo Chigi quando restavo solo e non c’era nessuno, perché c’erano soltanto gli uomini della scorta che mi portavano su, e dovevo dormire mi facevo tre/quattro etti di pasta da solo. Sei solo, e quindi cosa fai? Butti tre etti di pasta con il burro e il parmigiano e quindi qualche chilo l’ho preso”.

Poi, pian piano l’ex Premier è riuscito a tornare in forma. L’ex segretario Pd Matteo Renzi ha esultato sui social per il suo dimagrimento che gli ha portato a perdere ben 10 chili, in vista dell’estate e della prova costume.

Un traguardo che ha celebrato su Instagram con tanto di prova (la foto della bilancia) e commento: “Uno dei miei obiettivi era tornare a un peso forma accettabile dopo aver superato i 90 kg. Quando nel 2012 ho iniziato la sfida delle primarie venivo da due maratone a Firenze e pesavo 81kg. La mia battaglia contro la bilancia continua ma oggi, per la prima volta dopo sette anni, torno sotto quel peso. Devo assolutamente festeggiare con un po’ di carboidrati”.

In merito alla dieta e al peso forma, Matteo Renzi ha poi rivelato di essere sempre in “lotta” con la bilancia e con il suo peso fin da quando era ragazzo. Infatti, quando era più giovane era sempre in sovrappeso.

“E’ vero, devo dimagrire. Ma guardando le vecchie foto devo ammettere che devo dimagrire praticamente da sempre, bada che ciccia”, ha detto Renzi mostrando una sua foto da piccolo.

Matteo Renzi e la ricerca del peso forma

L’ex Premier e attuale senatore di Italia Viva, Matteo Renzi ha più volte sottolineato la sua “poca voglia” e forza di volontà nel mantenersi in forma. Dopo ore e ore di lavoro, prevalentemente da seduto, e uno stile di vita poco attivo, Renzi non si allena quasi mai.

Nonostante la dieta, manca quindi l’attività fisica se non rilegata alle poche gite fuori porta in cui si dedica a lunghe passeggiate e a qualche corretta occasionale. Sarà arrivato anche per Renzi, 48 anni, il momento di rimettersi in forma? Chissà se cambierà idea in merito all’allenamento.