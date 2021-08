Ivan Zaytsev è uno dei pallavolisti italiani più conosciuti ed apprezzati. Il capitano dell’Italia di pallavolo è alto 202 cm e di conseguenza anche il suo peso è considerevole. Per restare in forma il ragazzo deve seguire una dieta molto ferrea, ma comunque a volte si concede qualche sfizio.

Scopriamo cosa mangia Ivan Zaytsev e come riesce a restare in forma.

Ivan Zaytsev: la sua dieta

Ivan Zaytsev per restare in forma deve prestare grande attenzione alla propria alimentazione. Il pallavolista italiano infatti cura molto la sua dieta e fa attenzione a quello che mangia.

Zaytsev preferisce consumare cibi integrali e cibi facilmente digeribili. Per mantenere il giusto fisico è essenziale infatti bilanciare correttamente le proteine e i carboidrati.

In generale il pallavolista segue la fame che sente e fa attenzione a non esagerare con il cibo.

In casa spesso non ha molto tempo per cucinarsi piatti sani e sfiziosi, di conseguenza si concede ad esempio un petto di pollo magari sfumato con il vino.

Cosa mangia Ivan Zaytsev

Come abbiamo detto, Ivan Zaytsev è molto attento alla sua alimentazione, ma nonostante questo a volte si concede dei vizi.

L’atleta italiano mangia molto pesce e preferisce limitare la carne rossa. Infatti Ivan Zaytsev di solito mangia pesce oppure carne bianca come pollo o tacchino.

Il pallavolista apprezza molto anche l’amatriciana e a volte se la concede. Per sua fortuna invece non ama i dolci e il cioccolato, quindi non cade in tentazione. A volte però la sera si concede un bicchiere di vino quando è a casa.

Ivan Zaytsev: allenamento per restare in forma

Per mantenersi in forma, Ivan Zaytsev non cura solamente l’alimentazione ma fa anche grande attenzione al proprio allenamento.

Il suo fisico possente non può mai fermarsi e di conseguenza deve sempre restare in allenamento anche quando non è in squadra.