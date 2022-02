Luca Argentero è uno degli attori italiani più conosciuti ed apprezzati nel nostro Paese. L’uomo ha partecipato a numerose serie tv e film che lo hanno reso famoso a livello internazionale. Nonostante abbia superato i quarant’anni, Argentero continua ad essere in forma grazie alla sua dieta sana ed equilibrata.

La dieta di Luca Argentero

La dieta di Luca Argentero si compone principalmente di frutta e verdura di stagione. L’attore consuma anche importanti quantità di proteine prediligendo chiaramente quelle magre. Per mantenere il suo fisico perfetto, l’uomo segue comunque una dieta semplice.

Una dieta varia e bilanciata, infatti, regala grandi risultati se abbinata all’esercizio fisico porta a grandi risultati. Argentero e la moglie Cristina Marino seguono insieme una dieta davvero semplice che gli consente di rimanere in forma.

In particolare, i due consumano pasta e molta verdura.

L’amore per la cucina sana e per uno stile di vita sano è quindi importante per rimanere in forma. Questo modo di vivere verrà sicuramente seguito anche dalla figlia che riuscirà di certo a prendere queste abitudini corrette.

Il segreto della forma fisica di Luca Argentero

L’attore italiano ha ammesso in alcune interviste che il suo segreto per restare in forma è la presenza della moglie Cristina Marino nella sua vita.

Luca Argentero ha spiegato che la donna che ha sposato lo sta aiutando molto a rimanere in forma. “Abbiamo uno stile di vita sano ed equilibrato, e ne ho sempre più bisogno perché sono goloso e se non mi trattenessi peserei 200 chili“, ha svelato Argentero.

Luca Argentero e lo sport

Luca Argentero cura attentamente la propria dieta, ma per restare in forma si allena anche molto. Per l’attore, infatti, lo sport è fondamentale e di conseguenza fa parte della routine dell’attore.

In numerose interviste, l’uomo ha dichiarato di amare molto lo sport e soprattutto lo sci.