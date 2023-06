La dieta di Maddalena Corvaglia: cosa mangia l’ex velina per tenersi in forma?

Maddalena Corvaglia, ex velina sul bancone di “Striscia la Notizia” al fianco di Elisabetta Canalis, oggi è conduttrice televisiva e showgirl. Segue una routine di allenamento (sua passione) per un fisico al top. Ecco la sua dieta.

Maddalena Corvaglia: come si tiene in forma l’ex velina?

Maddalena Corvaglia ha compiuto lo scorso gennaio 43 anni ma a giudicare dal suo aspetto le daremo almeno dieci in meno! La Corvaglia, ai tempi di “Striscia la Notizia” al fianco della sua ex amica del cuore Elisabetta Canalis, è stata una delle veline più apprezzate di sempre.

Ex velina poi conduttrice di “Striscia”, di “Paperissima Sprint” e di altri programmi di successo della Mediaset. Da sempre la Corvaglia ama lo sport, in ogni sua sfaccettatura, e lo considera parte centrale della sua vita ora più che mai. Ecco come si tiene in forma in palestra.

Quando era piccola Maddalena adorava andare con lo skate per le strade di Presicce, il suo paese d’origine in provincia di Lecce, o buttarsi in mare con le amiche. A 18 anni, poi, ha deciso di iscriversi in palestra, ma ben presto ha perso l’entusiasmo iniziale.

E per questo ha scoperto la pole dance, i tessuti per gli esercizi di acrobatica aerea, i tappeti elastici unendo il divertimento alla forma fisica. Ma soprattutto ha iniziato a concepire l’esercizio fisico non come un dovere ma come un piacere irrinunciabile.

Ora si allena sempre, a casa ha il palo della pole, i ganci per appendere i tessuti, ma anche i pesi per allenarsi e i tappetini per lo stretching.

Anche sua figlia Jamie spesso si allena con lei come divertimento ma anche per restare in salute. Le piace tantissimo anche il calisthenics che pratica appena può.

La dieta di Maddalena Corvaglia: cosa mangia?

Ma l’allenamento, come sappiamo tutti, non basta per una forma fisica sempre al top come quella dell’ex velina. Infatti la Corvaglia segue da sempre una corretta alimentazione.

Maddalena ama fare un’abbondante colazione, che sia dolce o salata, rimanendo più leggera a pranzo e a cena dove predilige piatti proteici ma senza dimenticare i carboidrati, grassi sani e tantissime verdure da abbinare.

Cosa non può mai mancare nel suo frigorifero? La frutta! La usa spesso come spuntino “dolce” ma naturale al posto di cibi grassi e zuccherini.