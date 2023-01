Dieta del latte: come dimagrire 5 kg in 8 giorni

La dieta del latte è un particolare regime alimentare che mette al centro del suo menu tipo – come indica il nome stesse – proprio il latte, con la promessa di accelerare il metabolismo. Scopriamo di cosa si tratta e come dimagrire 5 kg in 8 giorni.

La dieta del latte: cos’è e come dimagrire

La dieta del latte è stata ideata in Portogallo, e se seguita bene, promette di far perdere ben 5 chili in soli 7-8 giorni. Un sistema “miracoloso” che si basa su un ingrediente principale molto nutriente: il latte.

Come tutte le altre diete basate su un solo alimento, anche questa del latte non va seguita troppo a lungo, per evitare di creare seri scompensi all’organismo.

Dunque, prima di iniziare qualsiasi tipo di dieta è sempre bene chiedere il consiglio di un medico specialista. Infine, precisiamo che si sconsiglia questa dieta alle donne in gravidanza, in fase di allattamento o a tutti coloro che presentano particolari patologie.

La dieta del latte prevede lo svolgimento di attività fisica almeno due volte a settimana. In questo regime alimentare l’assunzione di liquidi è molto importante, infatti, oltre al latte stesso, ogni giorno vanno consumati 1,5 o 2 litri di acqua. La dieta prevede poi l’integrazione di piccole quantità di riso, verdure e carni bianche.

Il menù tipico settimanale è il seguente:

Giorno 1: 6 bicchieri di latte;

Giorno 2: 4 bicchieri di latte e 2 frutti;

Giorno 3: 2 bicchieri di latte, 2 frutti e un formaggio light;

Giorno 4: 4 bicchieri di latte, 1 frutto e 1 bistecca magra;

Giorno 5: 2 bicchieri di latte, 2 frutti, 1 uovo sodo e 1 bistecca;

Giorno 6: 2 bicchieri di latte, 1 frutto, 1 uovo sodo, 1 bistecca e del formaggio light;

Giorno 7: 3 bicchieri di latte e 3 frutti;

Giorno 8: 2 bicchieri di latte, 1 frutto, 1 bistecca e un po’ di formaggio light.

I benefici del latte

Il latte è uno degli alimenti più antichi del mondo. Una bevanda particolarmente nutriente e un prezioso alleato della salute di adulti e dei bambini per le sue numerose proprietà. Quando parliamo di latte subito pensiamo a quello vaccino (intero, parzialmente scremato o scremato), perché il più consumato in assoluto.

Il latte è ricco di calcio e vitamina D (fondamentale per la formazione di ossa e denti), di vitamine del gruppo B e A e contiene tutti gli aminoacidi che servono al nostro organismo per rimanere in buona salute.

Dieta del latte: integratore naturale

La dieta del latte non può generare risultati ottimali in pochissimo tempo. Semplicemente, seguendo questo stile alimentare, è necessario non perdere la pazienza ed essere sempre tenaci e disciplina

La dieta del latti infatti, potrebbe essere abbinata all’assunzione regolare di un integratore alimentare che, da un lato, blocchi sul nascere il buco nello stomaco e, dall’altro, acceleri il metabolismo per una perdita di peso rapida ed effettiva.

Spirulina Ultra è il primo integratore con queste caratteristiche, ma i benefici che questo dà all’organismo sono il risultato dell’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

la Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; la Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Inoltre è anche notificata come sicura e attendibile anche dal ministero della salute. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 100 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.