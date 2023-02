Red Canzian, pseudonimo di Bruno Canzian, è il celebre cantante e bassista dei Pooh. Alla veneranda età dei settantuno anni, il musicista segue sempre una sana alimentazione, a basso contenuto di proteine. Scopriamo che tipo di dieta segue, da ormai tantissimi anni, Red Canzian.

La dieta di Red Canzian: cosa mangia il bassista dei Pooh

Red Canzian, il bassista dei Pooh, ha fatto una scelta di vita tantissimi anni fa. Non si tratta, infatti, di una dieta ma di un vero e proprio stile di vita che ha abbracciato.

“La mia è stata una scelta etica – ha raccontato Red Canzian – vent’anni fa per ragioni di salute ho smesso di mangiare carne. Ma si diventa uomini solo un pochino migliori, così ho in seguito scelto di rinunciare a pesce, latticini e a ogni altro derivato animale”, ha raccontato il cantante trevigiano.

Il cantante ha fatto riferimento alla dissertazione aortica che lo ha colpito nel 2015, e dopo la quale ha scelto di convertirsi al veganesimo.

“Non bisogna pensare che essere vegani sia punitivo con se stessi, si può essere vegani gourmet ma bisogna informarsi”, ha aggiunto Red Canzian. Il cantante ha accolto il veganesimo come rispetto per sè stessi e per la propria salute, ma anche come responsabilità nei confronti dell’ambiente e degli animali.

“Ci vogliono 15 mila litri d’acqua per un chilo di carne, 1500 per uno di fagioli e sono le stesse proteine – ha concluso Red Canzian – 6 milioni di italiani sono vegetariani o vegani. Nel 2050 potrebbero diventare 20. Sarebbe una rivoluzione”.

Red Canzian e il veganesimo che “ha salvato la sua vita”

Secondo quanto sostiene l’artista, bassista dei Pooh, la pulizia delle arterie, dovuta alla sua alimentazione, gli ha permesso di arrivare fino alla sala operatoria nel 2015.

Nonostante Red Canzian sia convinto dell’importanza di seguire una dieta vegana, il cantante spiega di non essere un tipo fissato a tavola ma di lasciare agli altri la libertà di scegliere cosa mangiare. Allo stesso modo, però, vuole essere a sua volta libero di portare avanti le mie idee. E il suo stile di vita ruota attorno al mondo vegan.