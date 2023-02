La dieta di Serena Autieri: come si tiene in forma l’attrice?

Attrice, cantante e conduttrice, Serena Autieri è anche un’appassionata di sport da sempre. La bellissima napoletana ha una carriera di successo nel cinema, teatro e spettacolo da moltissimi anni. Apprezzata anche per la sua bellezza, Serena Autieri segue una dieta e si mantiene sempre in forma.

Ecco cosa mangia l’attrice e conduttrice.

La dieta di Serena Autieri: cosa mangia l’attrice

Serena Autieri, talentuosa attrice di televisione e teatro ma anche abile cantante è in perfetta forma. Per mantenere la sua forma fisica, l’attrice napoletana fa tanto sport e segue una sana dieta.

“Sono una buongustaia, mi piace cucinare e mangiare cose sane. Ho un’attenzione particolare per la scelta degli alimenti, devo sapere da dove arrivano i prodotti, scelgo quelli a chilometro zero, e frutta e verdura di stagione.

Però non mi limito, mi piace mangiare il mio piatto di pasta e bere un bicchiere di vino”, ha detto la Autieri.

L’attrice ha anche confessato di non rinunciare mai ai carboidrati, soprattutto al pane. Lo mangia anche a colazione, a volte con avocado e olio. Oppure con il miele della montagna. Non rinuncia neanche a un piatto buono e gustoso come la pasta o il riso che mangia anche di sera.

Ma, come ogni regime alimentare sano ed equilibrato che si rispetti, anche la Autieri ogni tanto si concede uno sgarro.

“Il mio sgarro preferito è il gelato con la panna. I miei gusti preferiti sono nocciola, bacio e panna. E poi la nutella. Magari con i pancake”, ha detto.

Serena Autieri e la sua passione per lo sport

Serena Autieri ha confessato più volte la sua passione per lo sport, e in generale per l’attività fisica.

“E’ fondamentale perché mi carica e mi scarica allo stesso tempo. E poi, mi offre la possibilità di tenermi in forma e di pormi degli obiettivi da raggiungere. Se non faccio sport per 3 o 4 giorni comincio a sentire il mattone sulla testa”, ha raccontato Serena Autieri.

L’attrice si allena in media 3 volte a settimana. Le attività che preferisce? Dalla camminata, alla corsa, esercizi a corpo libero, stretching. E poi adora il gyrotonic. Una delle sue passioni più recenti è la bicicletta: “E’ un’attività che richiede una preparazione fisica notevole”, ha così confessato Serena Autieri. E, ha concluso: “Ho continuato in casa con i rulli per tenermi allenata e per prepararmi per questa primavera”.