La dieta mediterranea oltre i confini: un ponte tra ricerca e salute pubblica

Londra, 21 aprile 2026 – Un incontro promosso dall’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito insieme al NNEdPro Global Institute for Food, Nutrition and Health ha acceso un dibattito sulla possibilità di trasferire i principi della dieta mediterranea oltre l’area geografica tradizionale. Il workshop intitolato “The Mediterranean Dietary Pattern – Beyond Mediterranean Shores” ha riunito ricercatori, clinici, policy maker e operatori del settore alimentare in una giornata dedicata a discutere le evidenze scientifiche, le lacune metodologiche e le potenzialità applicative di questo modello alimentare. L’evento ha posto le basi per un’iniziativa più strutturata: la creazione di un forum scientifico che favorisca dialogo e cooperazione internazionale.

Nel corso della mattinata sono stati delineati obiettivi concreti: raccordare i risultati della ricerca con le politiche di salute pubblica, identificare strumenti di valutazione dei modelli alimentari e mettere a punto linee guida per la traslazione dei risultati nella pratica clinica e comunitaria. I contributi hanno sottolineato come la Dieta Mediterranea non sia soltanto un insieme di alimenti, ma un modello culturale che integra aspetti sociali, culturali e ambientali, e come pertanto meriti un approccio multidisciplinare e istituzionale per valorizzarne l’impatto sulla salute.

Perché la Dieta Mediterranea è rilevante per la scienza dei modelli alimentari

La discussione ha posto l’accento sul fatto che molte ricerche attuali tendono a frammentare il cibo in nutrienti e singoli alimenti, mentre la sfida odierna è studiare i modelli alimentari nella loro complessità. La dieta mediterranea, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dall’UNESCO, rappresenta un caso di studio privilegiato per approfondire come abitudini alimentari complesse influenzino gli esiti di salute a livello di popolazione. I relatori hanno evidenziato l’importanza di metodi osservazionali robusti, approcci di analisi dei pattern alimentari e l’uso responsabile delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale per sintetizzare grandi quantità di dati senza generare disinformazione.

Dalla teoria alla pratica

È emersa la necessità di tradurre i principi della dieta mediterranea in strategie utili alla prevenzione e alla cura: programmi di educazione alimentare, strumenti per i professionisti della salute e linee guida per le comunità. L’approccio proposto favorisce una prospettiva che considera non solo la composizione nutrizionale dei pasti ma anche il contesto sociale, la stagionalità degli alimenti e le pratiche culinarie. Questo permette di valutare l’impatto sulla salute pubblica in modo più completo e sostenibile, offrendo opportunità di intervento che vanno oltre il singolo paziente.

Verso un forum scientifico dedicato

I partecipanti hanno convenuto sull’opportunità di istituire un forum scientifico che funga da piattaforma permanente per la condivisione di evidenze, protocolli metodologici e progetti collaborativi. Tale struttura dovrebbe supportare networking internazionale, facilitare studi comparativi tra popolazioni e promuovere standard comuni per la valutazione dei pattern alimentari. Gli interventi hanno sottolineato la necessità di un coordinamento istituzionale per garantire trasparenza, rigore scientifico e coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati nel rispetto di conflitti di interesse e integrità della ricerca.

Chi ha partecipato e che ruolo hanno avuto

All’incontro sono intervenuti rappresentanti istituzionali e accademici che hanno portato esperienze diverse: Incaricato d’Affari Min. Riccardo Smimmo ha aperto i lavori sottolineando il valore culturale e sanitario della Dieta Mediterranea; il Prof. Sumantra Ray, Chief Scientist e Direttore Esecutivo del NNEdPro, ha evidenziato le opportunità e i rischi legati all’era digitale e alla sovrainformazione; erano presenti inoltre Gabriella Manfredi (addetta agricola), Federica Amati (responsabile nutrizione, Imperial College), Roberta Re (direttrice, Cambridge Food Science), e i rappresentanti Francesco Giurdanella e Sarah Armes di NNEdPro. Attraverso tavole rotonde i gruppi hanno definito priorità di ricerca e passi operativi per la creazione del forum.

Prospettive operative e prossimo passi

Al termine del workshop sono state individuate linee d’azione concrete: mappare gli studi esistenti, avviare progetti pilota per testare l’adattabilità dei principi mediterranei in contesti diversi, e promuovere scambi istituzionali tra Italia e Regno Unito. L’obiettivo dichiarato è trasformare la conoscenza accademica in strumenti pratici per la tutela della salute pubblica, sviluppando un dialogo scientifico continuo che mantenga al centro il rigore metodologico. Il percorso delineato punta a consolidare un ecosistema di ricerca che valorizzi la dieta mediterranea come riferimento internazionale per lo studio dei modelli alimentari.