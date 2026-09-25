Guida pratica alla playlist personalizzata per ridurre lo stress
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Guida pratica alla playlist personalizzata per ridurre lo stress

La musica giusta può diventare la tua arma segreta contro lo stress, basta sapere quale suono scegliere e quando usarlo.

Il suono ha il potere di intervenire sul nostro stato d’animo quasi in modo istantaneo. Che si tratti di un brano classico, di un pezzo jazz o di una hit adolescenziale, la risposta cerebrale varia a seconda della persona e del contesto in cui l’ascolto avviene. Questo articolo raccoglie le più recenti evidenze scientifiche, suggerimenti pratici per costruire una playlist antistress e un evento dedicato alla sperimentazione del benessere musicale.

Le evidenze scientifiche su musica e stress

Numerosi studi hanno mostrato che l’ascolto mirato di musica può ridurre la percezione di stress e influenzare parametri fisiologici quali frequenza cardiaca, pressione arteriosa e risposta ormonale. Una revisione pubblicata nel 2025 ha sottolineato la grande eterogeneità degli interventi: durata, genere musicale e caratteristiche individuali modificano gli effetti osservati. Una meta-analisi che ha raccolto 47 studi e 2.747 partecipanti ha evidenziato miglioramenti sia psicologici che fisiologici, ma ha anche rimarcato l’importanza di personalizzare l’intervento.

Sincronizzazione respiratoria e ritmo

Il corpo tende a sincronizzarsi con gli stimoli ritmici. Un brano con un tempo regolare e non troppo veloce favorisce una respirazione più lenta contribuendo a spegnere il meccanismo di allerta. Tuttavia, non si tratta di un interruttore automatico: l’effetto dipende dalla valutazione emotiva che l’ascoltatore attribuisce alla melodia.

Volume, ambienti e durata

Un volume eccessivo o un ascolto prolungato possono affaticare l’udito e mantenere alto il livello di attivazione neuro-vegetativa. Per ottenere un vero effetto distensivo è consigliabile mantenere un livello sonoro confortevole, che permetta di percepire i suoni senza isolarsi completamente dall’ambiente circostante.

Non esiste una “playlist universale” contro l’ansia; la selezione deve riflettere le proprie emozioni, i ricordi associati e l’obiettivo del momento. Un metodo efficace consiste nel partire da un brano che rispecchia lo stato d’animo attuale, per poi passare gradualmente a tracce più regolari e distese. Tentare di calmarsi subito con una melodia estremamente lenta, mentre si è ancora molto agitati, può risultare controproducente.

Prova di auto-monitoraggio

Dedica 10-15 minuti all’ascolto di alcuni brani scelti, evitando qualsiasi altra attività. Prima e dopo il turno di ascolto, registra i seguenti indicatori: velocità del respiro tensione di mandibola, spalle e mani, intensità dei pensieri ricorrenti, livello di agitazione percepito e desiderio di muoversi o cantare. Questi dati ti aiuteranno a identificare quali suoni hanno il maggiore impatto positivo su di te.

Struttura della playlist

Limita il numero di tracce per evitare interruzioni pubblicitarie o cambi di genere troppo bruschi. Se l’obiettivo è prepararsi al sonno, evita l’uso continuo dello smartphone: le notifiche e la navigazione potrebbero annullare l’effetto calmante dell’ascolto.

Le giornate di benessere psicofisico a Alessandria

Il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria ospiterà, il 1 e 2 ottobre 2026, le “Giornate di benessere psicofisico attraverso la musica”. L’evento, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del progetto Health Mode On, offrirà workshop di counseling musicoterapia, improvvisazione vocale e strumentale, nonché attività corporee. Gli interventi sono guidati da professionisti del settore e mirano a dimostrare come la musica e il movimento possano favorire la consapevolezza emotiva e la gestione dello stress.

Il Conservatorio gestisce già corsi di Musicoterapia a livello di primo e secondo ciclo, nonché un dottorato in Musicoterapia e Neuroscienze. Le giornate sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione sul sito istituzionale. È un’occasione per sperimentare direttamente le potenzialità del suono, capire quando la musicoterapia va oltre il semplice ascolto e scoprire come inserire la musica in un percorso di benessere personalizzato.

Scritto da Roberto Capelli

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