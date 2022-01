Le gambe gonfie sono un problema molto comune soprattutto tra le persone che passano molte ore in piedi o sedute senza mai muoversi. Questo problema diventa ancora più frequente durante il periodo estivo quando problemi di drenaggio e di ritenzione idrica sono un classico.

Per migliorare le cose è possibile ricorrere ad alcune tisane sgonfianti per le gambe: scopriamo le migliori.

Tisane sgonfianti per le gambe alla betulla

Tra le tisane sgonfianti più efficaci ricordiamo di certo la tisana alla betulla. Questa pianta vanta infatti una straordinaria azione drenante del tutto naturale. Per migliorare ulteriormente la sua efficacia, suggeriamo di bere questa tisana in un periodo in cui si utilizza la tintura madre di betulla per ridurre la cellulite.

Per ottenere questa tisana si deve mettere in infusione un cucchiaio di betulla essicata in acqua calda e poi lasciar riposare per qualche minuto prima di filtrare e bere. Il massimo dei benefici si ottengono consumando tre tazze al giorno con continuità.

Tisane sgonfianti per le gambe al tarassaco

Un’altra tisana che vi suggeriamo per ridurre il gonfiore alle gambe è di certo la tisana al tarassaco. La sua azione drenante è molto importante e aiuta anche ad eliminare le tossine contenute nell’organismo.

Per realizzare questa tisana è necessario bollire la radice per qualche minuto e poi lasciar riporare prima di filtrare e bere. I risultati migliori si ottengono bevendo ogni giorno due tazze di questa bevanda.

Tisane sgonfianti per le gambe ai frutti rossi

Una tisana perfetta per sgonfiare le gambe in modo naturale si ottiene utilizzando i frutti rossi. La tisana ai frutti rossi è infatti perfetta perchè aiuta a migliorare la circolazione degli arti inferiori.

Andando a lavorare sulla circolazione, questa tisana aiuta a ridurre il gonfiore delel gambe in modo naturale.

In commercio ci sono molte tisane ai frutti rossi che si possono acquistare e aggiungere all’acqua calda. Per ottenere i benefici serve anche in questo caso costanza ed è bene consumare almeno una tazza al giorno.