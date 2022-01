L’olio di mandorle è un prodotto perfetto per la cura della pelle del viso. Questo olio infatti, se utilizzato frequentemente, garantisce di ottenere dei risultati straordinari per il volto. Scopriamo insieme quali sono i vantaggi dell’olio di mandorle e vediamo comesfruttarlo a pieno.

Olio di mandorle per mantenere giovane la pelle del viso

L’olio di mandorle è in gredo di rallentare l’invecchiamento della pelle del viso in modo del tutto naturale. Questo prodotto penetra in profondità e rimpolpa la cute andandando a ridurre le lievi rughe d’espressione e le macchie che compaiono con l’avanzare dell’età.

Massaggiando la pelle del viso con l’olio di mandorle si ottiene poi un colorito giovane e sano.

Olio di mandorle per un viso ben idratato

Questo olio è perfettoo per contrastare la pelle secca in modo del tutto naturale. Il prodotto, massaggiato sul viso con delicatezza, si assorbe rapidamente andando a ridurre le screpolature che si formano soprattutto quando in inverno fa molto freddo. L’olio penetra in profondità molto rapidamente e per questo non unge molto andando invece a regalere una grande idratazione.

Grazie all’olio di mandorle si può anche rendere la pelle del viso molto più luminosa e bella da vedere.

Olio di mandorle per struccare il viso

L’olio di mandorle è un prodotto ideale anche per struccare la pelle del viso. Questo tipo di olio infatti è perfetto per eliminare delicatamente da occhi e volto anche il make up più resistente. Potete utilizzare l’olio di mandorle puro semplicemente applicandone un po’ in un batuffolo di cotone e utilizzandolo per rimuovere il trucco.

In alternativa potete anche realizzare un olio struccante bifasico fai da te.

Per riuscirci dovete semplicemente aggiungere 20 ml di idrolato di rosa a 20 ml di olio di mandorle dolci. Prima di usare questo prodotto struccante, ricordate sempre di agitarlo bene in modo che i due ingredienti si mescolino bene.