L’Impatto della Posizione della Lingua sulla Postura e sul Benessere del Corpo

La lingua è un organo spesso sottovalutato, ma riveste un ruolo essenziale non solo nella percezione dei sapori, ma anche nella postura e nel benessere generale. Questo muscolo, composto da 17 muscoli, è il fulcro di una complessa catena muscolare che si estende dal cranio fino ai piedi.

La lingua e la sua connessione con il corpo

La lingua, oltre a facilitare il linguaggio e la digestione, è collegata a un sistema di muscoli che influiscono sulla postura. Secondo il fisioterapista Luca De Martino, essa si connette al pavimento della bocca tramite il frenulo e all’osso ioide, influenzando la sua posizione e, di conseguenza, il corpo intero. La catena muscolare linguale parte dalla base del cranio e si estende lungo il corpo, coinvolgendo anche gli arti inferiori.

La catena muscolare linguale

Questa catena si sviluppa attraverso vari gruppi muscolari: dai muscoli della lingua, si passa a quelli sopraioidei e sottoioidei, fino a coinvolgere collo, torace e addome. Il suo impatto si fa sentire anche negli arti inferiori e nei piedi, evidenziando come la lingua possa alterare l’equilibrio corporeo.

Le conseguenze di una lingua mal posizionata

Un posizionamento errato della lingua può generare significativi disallineamenti posturali. Una deglutizione atipica può verificarsi quando la lingua si colloca tra i denti anziché dietro gli incisivi superiori. Questa condizione, piuttosto comune, può derivare da fattori come l’allattamento artificiale o l’uso prolungato del ciuccio, e si stima che circa il 50% della popolazione possa esserne affetta.

Le ripercussioni sulla salute

Quando la lingua non occupa la sua posizione corretta, si verifica uno spostamento del baricentro del corpo, determinando un eccessivo carico muscolare nella parte posteriore, come nella zona lombare e cervicale. Ciò non solo compromette l’equilibrio, ma può anche portare a problematiche orofacciali, come malformazioni dentali e difficoltà respiratorie.

Rimedi e interventi per migliorare la posizione della lingua

Per affrontare i problemi legati a una lingua mal posizionata, è fondamentale un approccio integrato che coinvolga diverse figure professionali, come osteopati, logopedisti e odontoiatri. Un’analisi approfondita del movimento della lingua, delle dinamiche della bocca e della colonna cervicale è un passo essenziale per identificare eventuali interazioni problematiche.

Programmi di rieducazione

Interventi mirati possono includere la rieducazione della lingua per migliorare la deglutizione e la produzione di suoni, con l’assistenza di un logopedista. Inoltre, un odontoiatra può aiutare a risolvere questioni legate alla posizione dei denti, mentre il trattamento osteopatico può ripristinare l’equilibrio muscolare generale e alleviare i sintomi associati.

La lingua non è solo un organo del gusto, ma un elemento cruciale per il benessere. Mantenere la sua posizione corretta è fondamentale per evitare squilibri e promuovere una salute ottimale.