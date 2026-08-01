L’importanza dell’amicizia per la longevità: dati scientifici e benefici

In un’epoca in cui la tecnologia ci connette virtualmente, spesso ci troviamo sempre più isolati nella vita reale. Tuttavia, la scienza ci ricorda che le amicizie sono un pilastro fondamentale per la nostra salute e longevità. In occasione della Giornata Mondiale dell’Amicizia celebrata il 30 luglio, esploriamo come le relazioni sociali possano influenzare positivamente la nostra vita.

Le amicizie non sono solo fonte di gioia e supporto emotivo, ma hanno anche un impatto tangibile sulla nostra salute fisica. Studi recenti hanno dimostrato che avere una rete di amicizie solide può aumentare le probabilità di vivere più a lungo fino al 50%. Questo è paragonabile agli effetti benefici di una dieta equilibrata e dell’attività fisica regolare.

L’impatto della solitudine sulla salute

La solitudine cronica è associata a un aumento significativo del rischio di mortalità. Secondo i dati, l’isolamento sociale può essere paragonato agli effetti negativi di fumare 15,5 sigarette al giorno. Questo fenomeno è in crescita, con una persona su sei nel mondo che si sente sola. Tra i giovani, il problema è ancora più preoccupante, con una persona su cinque che riporta sentimenti di isolamento.

L’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato che l’isolamento sociale cronico è associato a circa 870.000 decessi ogni anno nel mondo. Questo dato sottolinea l’importanza di coltivare relazioni significative e di partecipare attivamente alla vita della comunità.

Le amicizie tra donne e il benessere

Le amicizie tra donne hanno un impatto particolarmente positivo sul benessere. Studi condotti presso l’Università del Michigan hanno dimostrato che le amicizie femminili aumentano la produzione di progesterone un ormone anti-ansia, riducendo al contempo i livelli di cortisolo l’ormone dello stress. Questo sfata il mito della rivalità femminile e sottolinea l’importanza delle relazioni tra donne per il benessere emotivo.

Le amicizie femminili offrono una dimensione di libertà e supporto che spesso manca in altri rapporti. Le attività condivise con le amiche, anche le più banali, come fare la spesa o una semplice passeggiata, possono rilassare il sistema nervoso e migliorare l’umore.

La prescrizione sociale come strumento di benessere

Per contrastare l’isolamento sociale, diversi Paesi stanno sperimentando nuovi approcci. Nel Regno Unito è stato istituito un Ministero della Solitudine mentre in Italia si sta diffondendo il modello della prescrizione sociale. Questo approccio prevede che i medici possano prescrivere attività come corsi di yoga, danza, sport o visite a musei per migliorare la salute mentale e il benessere.

Ad esempio, a Torino è stato avviato un progetto di prescrizione sociale che prevede la partecipazione a corsi di yoga, danza e altre attività in compagnia. Questo modello riconosce il valore delle relazioni come parte integrante della salute e offre un’alternativa alle terapie farmacologiche tradizionali.

Le attività che prevedono interazione e costruzione di reti amicali favoriscono il benessere, la partecipazione e l’inclusione. Questo approccio non farmacologico può contrastare ansia, isolamento, depressione lieve-moderata e fragilità sociali.