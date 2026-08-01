Eventi estivi 2026: sport, salute e benessere sulle spiagge italiane

L’estate 2026 è sinonimo di sole, mare e, soprattutto, benessere. Le spiagge italiane si trasformano in palcoscenici di attività sportive e iniziative di prevenzione sanitaria, offrendo ai cittadini e ai turisti l’opportunità di vivere un’esperienza unica all’insegna della salute e del divertimento.

Tra gli eventi più attesi, Spiagge della Salute e il Vittoria for Women Tour spiccano per la loro capacità di unire sport e prevenzione, creando un ambiente inclusivo e salutare per tutti.

Spiagge della Salute: benessere e sport a Sottomarina

Domenica 2 agosto, il Centro Astoria di Sottomarina ospiterà la seconda edizione di Spiagge della Salute un evento nazionale promosso da ASC – Attività Sportive Confederate con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la collaborazione del Sindacato Italiano Balneari (SIB).

L’iniziativa, che fa parte di un tour itinerante partito il 7 giugno da Pescara e che si concluderà il 30 agosto a Termoli, offre una vasta gamma di servizi gratuiti, tra cui visite dermatologiche, consulenze nutrizionali e innovativi check-up digitali. Il programma include anche numerose attività sportive, come SUP kayak, tornei di beach volley, beach soccer, beach tennis, beach ping pong, zumba, teqball e roundnet.

Tra i momenti salienti della giornata, spiccano la dimostrazione di salvataggio in mare a cura della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS) e lo spazio dedicato agli amici a quattro zampe con l’istruttrice Cristina Cavallarin.

Vittoria for Women Tour: rugby e prevenzione oncologica

Si è conclusa a San Benedetto del Tronto la quarta edizione del Vittoria for Women Tour un’iniziativa promossa da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby e LILT Milano. Il tour ha unito sport, informazione e salute, trasformando il beach rugby in un’occasione per avvicinare centinaia di persone alla prevenzione delle malattie oncologiche femminili.

Cuore dell’iniziativa è stato il VittoriaBus l’ambulatorio mobile presente in tutte le tappe del Tour. Qui, grazie ai medici delle LILT provinciali, sono state effettuate 616 visite senologiche gratuite, con cinque casi indirizzati verso ulteriori approfondimenti clinici. Il tour ha anche raccolto fondi a sostegno della campagna Nastro Rosa di ottobre, superando i 2.200 euro.

Con l’edizione 2026, Vittoria Assicurazioni ha ampliato il proprio raggio d’azione attraverso nuove collaborazioni e strumenti digitali. I medici esperti di Heimi Salute e Prevenzione hanno coinvolto soprattutto i più giovani con attività social divulgative editate in diretta da bordo campo. La piattaforma digitale Come Stai ha consentito ai partecipanti di monitorare alcuni parametri vitali direttamente dallo smartphone, realizzando 500 ComeStai Check.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 24 ottobre a Milano con la Vittoria for Women Run dove il VittoriaBus tornerà a offrire visite senologiche gratuite per continuare a diffondere la cultura della prevenzione.

La Cultura nello Sport: benessere e salute a Rimini

Prende il via venerdì 31 luglio la terza edizione de La Cultura nello Sport un ciclo di quattro incontri gratuiti dedicati all’attività fisica, al benessere e ai corretti stili di vita in programma al Bagno Tiki 26 di Rimini. L’iniziativa, ideata dalla personal trainer brasiliana Elen Souza e dal fotografo Giorgio Salvatori trasforma il litorale riminese in un salotto a cielo aperto dove la cultura del movimento incontra le storie di vita.

Il primo appuntamento, fissato per le ore 18, s’intitola Lo sport fa bene al cuore, e non solo. Un confronto a più voci che vedrà la partecipazione del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad del dottor Andrea Santarelli (direttore della Cardiologia all’Ospedale Bufalini di Cesena), del professor Antonio Maturo (docente di Sociologia della Salute all’Università di Bologna) e della dottoressa Erika Vidal cardiologa in collegamento da Rio de Janeiro.

L’evento vanta la collaborazione del Festival della Cultura Sportiva e del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Ateneo bolognese oltre al patrocinio del Comune di Rimini della Regione Emilia-Romagna e dell’Università di Bologna.

Il ciclo di incontri proseguirà per tutta l’estate con altri tre appuntamenti: venerdì 7 agosto (Move Your Life. Lo stile di vita che costruisce salute), il 28 agosto e la chiusura prevista per il 4 settembre.