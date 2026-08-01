Autocura: come l’Oms promuove l’accesso ai servizi sanitari per tutti

In un’epoca in cui l’accesso ai servizi sanitari rimane una sfida globale, l’autocura emerge come una soluzione innovativa e inclusiva. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sta promuovendo attivamente questa pratica come strumento fondamentale per migliorare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento di malattie come l’HIV la tubercolosi le epatiti virali e le infezioni sessualmente trasmissibili (IST).

La Giornata internazionale dell’autocura, celebrata il 24 luglio, ha messo in luce l’importanza di rendere le persone protagoniste della propria salute. Questo approccio non solo rafforza la prevenzione, ma contribuisce anche a ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari, soprattutto per le popolazioni più vulnerabili.

Strumenti di autocura: dalla diagnosi alla prevenzione

L’Oms raccomanda una serie di strumenti di autocura per facilitare l’accesso ai servizi sanitari. Tra questi, i test autogestiti per l’HIV l’epatite C e la sifilide sono particolarmente efficaci. Questi kit permettono alle persone di effettuare test rapidi a casa, riducendo le barriere all’accesso e promuovendo una diagnosi precoce.

L’autocampionamento è un altro strumento chiave, soprattutto per lo screening di malattie come la clamidia la gonorrea e il papillomavirus umano (HPV). Questo metodo consente alle persone di raccogliere campioni in modo riservato e pratico, facilitando l’accesso ai servizi sanitari.

Servizi di prossimità e integrazione

L’Oms sottolinea l’importanza di avvicinare i servizi sanitari alle comunità. Modelli assistenziali che prevedono la distribuzione di farmaci, test e attività di prevenzione direttamente nelle farmacie, nei servizi territoriali e nelle comunità sono fondamentali per ridurre gli accessi alle strutture sanitarie e migliorare l’aderenza ai trattamenti.

L’integrazione dei servizi è un altro pilastro della strategia. Offrire in un unico punto test, prevenzione, trattamento e presa in carico per HIVsifilideepatiti e tubercolosi facilita l’accesso soprattutto per le popolazioni vulnerabili, le popolazioni chiave e le donne con i loro figli.

Tecnologie digitali e intelligenza artificiale

Le tecnologie digitali stanno giocando un ruolo sempre più importante nell’autocura. Piattaforme online, applicazioni mobili e assistenti sanitari basati sull’intelligenza artificiale forniscono informazioni validate, promemoria terapeutici e supporto ai percorsi di cura. Questi strumenti sono particolarmente utili per chi desidera accedere ai servizi in forma anonima direttamente da casa.

Secondo Pascale Allotey direttrice del Dipartimento Oms per la salute sessuale, riproduttiva, materna, infantile, adolescenziale e dell’invecchiamento, gli strumenti di autocura consentono di costruire un’assistenza realmente integrata e centrata sulla persona, rafforzando la capacità dei sistemi sanitari di raggiungere chi è maggiormente esposto ai rischi.

Pratiche quotidiane per il benessere

L’autocura va oltre i test diagnostici e terapeutici. Pratiche quotidiane come un’alimentazione equilibrata la gestione dello stress il sonno adeguato e l’esercizio fisico regolare contribuiscono al benessere generale. Mantenere contatti con i servizi sanitari e ridurre il consumo di tabacco e alcol sono altre abitudini fondamentali per migliorare la qualità della vita.

Queste pratiche non eliminano le difficoltà sociali o economiche che molte persone affrontano, ma rappresentano strumenti concreti per migliorare la qualità della vita e favorire l’aderenza ai percorsi di prevenzione e cura.

Come ha affermato Yogan Pillay direttore dei programmi per tubercolosi e HIV della Fondazione Gates, l’autocura non è un’opzione aggiuntiva per i sistemi sanitari, ma una strategia fondamentale per l’equità. Ogni strumento che avvicina l’assistenza sanitaria alle persone rafforza la capacità di ampliare l’accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva e di porre fine all’HIV alla tubercolosi all’epatite virale e alle infezioni sessualmente trasmissibili.