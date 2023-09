Cos’è il macis? Si tratta di una spezia meglio nota come il fiore della noce moscata. Ecco di seguito svelate tutte le proprietà benefiche della spezia e a cosa è utile.

Macis: tutte le proprietà benefiche della spezia meglio nota come il fiore della noce moscata

Il macis si ricava dalla parte esterna del seme della pianta Myristica fragrans, conosciuta e adoperata sin dall’antichità in Indonesia per le sue benefiche proprietà ma che in Italia stiamo iniziando a conoscere solo di recente. Il nocciolo che lo riveste è la noce moscata, perciò questa spezia viene anche chiamata mace o fiore della noce moscata.

La composizione chimica del macis è molto ricca, infatti ha un alto contenuto di sali minerali (come calcio, potassio, magnesio, manganese, sodio, selenio, ferro, rame, zinco e fosforo), un buon apporto di vitamine tra cui spiccano la A, quelle del gruppo B (B1, B2, B3, B6) e la C, beta-carotene, criptoxantina e acidi grassi come quelli omega 3 ed omega 6.

Grazie a questa ricchezza di sostanze nutriente, l’assunzione di macis apporta numerosi benefici all’organismo. Ecco le principali proprietà benefiche:

Fa bene al sistema nervoso

Il Macis ha un’azione stimolante del sistema nervoso che aiuta a combattere stress, depressione e ansia. Aiuta anche a riequilibrare lo stato d’animo ed è ottimo contro la stanchezza mentale.

Ha proprietà antinfiammatorie e analgesiche

È particolarmente indicato nel caso di artriti e reumatismi, viene impiegato in odontoiatria per calmare il mal di denti e, nella medicina cinese, viene utilizzato anche nel trattamento dei dolori addominali.

Fa bene al cuore e alla pressione sanguigna

Grazie all’alto contenuto di potassio aiuta a mantenere sotto controllo la pressione del sangue e la frequenza cardiaca.

Ha un’efficace azione digestiva

Vista la buona presenza di fibre, la regolare assunzione di macis facilita la digestione contribuendo a prevenire problemi di diarrea, meteorismo e flatulenza.

Allevia i sintomi di tosse e raffreddore

Infatti, il suo olio essenziale viene spesso impiegato nella formulazione degli sciroppi per la tosse e per il trattamento di problemi dell’apparato respiratorio.

È un antisettico naturale

Il Macis è inoltre molto efficace come antisettico naturale, per esempio per contrastare l’alito cattivo.