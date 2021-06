Il magnesio è un minerale che possiede molti benefici per la salute dell’organismo. Proprio per questo motivo sono numerose le persone che ne assumono integratori in maniera regolare allo scopo di ritrovare il benessere. Non tutti sono però a conoscenza dei benefici che il magnesio offre anche ai capelli.

Scopriamo insieme quali sono le proprietà di questo minerale che lo rendono capace di migliorare la chioma.

Magnesio per la crescita dei capelli

Il magnesio è indispensabile per migliorare il metabolismo del calcio e di conseguenza aiuta ad evitare che troppo calcio si depositi sul cuoio capelluto. Questo è importante perchè un eccesso di calcio nel cuoio capelluto provoca l’ostruzione dei pori andando a rendere la pelle secca e incline alla perdita di capelli.

Quindi il magnesio è utile per ridurre le infiammazioni ai follicoli piliferi e contribuisce a rinforzare i capelli permettendo che essi crescano in maniera non solo più sana, ma anche molto più rapida.

Magnesio contro la caduta dei capelli

Assumere regolarmente degli integratori di magnesio è una buona idea in caso di capelli deboli e fragili. Il magnesio infatti è un minerale capace di rinforzare il cuoio capelluto in modo significativo e di conseguenza previene e contrasta la caduta dei capelli.

Per tale motivo consigliamo il magnesio soprattutto nel periodo del cambio di stagione quando, per molte persone, i capelli tendono a cadere in maniera significativa.

Magnesio per diminuire la forfora

Il magnesio è un minerale in grado di attivare la vitamina D che aiuta l’assorbimento del calcio. Per tale motivo esso aiuta a migliorare la circolazione del sangue nel cuoio capelluto causando quindi la diminuzione delle cellule morte che vi si depositano.

Proprio per questo il magnesio è molto utile in caso di forfora perchè permette di diminuire la desquamazione e di conseguenza la forfora pian piano sparisce.