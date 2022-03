Le mandorle nella dieta davvero importanti perché la loro assunzione regolare offre all’organismo un gran numero di benefici. Scopriamo insieme quali sono le proprietà benefiche che rendono questa frutta a guscio così utile per la salute.

Mandorle nella dieta per avere energie

Consumare mandorle regolarmente è un’ottima idea per restare a lungo in salute. Questo alimento, infatti, è in grado di aumentare l’energia in maniera dal tutto regolare. Le calorie delle mandorle (circa 600 Kcal/100gr), insieme alle vitamine e ai sali minerali, sono davvero utili proprio per dare maggiore energia al corpo.

Le mandorle sono quindi particolarmente utili nei momenti in cui c’è bisogno di energia fisica e mentale come quando si fa sport o come quando si sta lavorando o studiando intensamente.

Tali frutti a guscio sono utili anche nei periodi di convalescenza e durante la gravidanza proprio perché forniscono energie.

Mandorle nella dieta per aiutare il cuore

Le mandorle sono un alimento fondamentale per prevenire le malattie cardiovascolari. Esso sono infatti in grado di aiutare il cuore a rimanere in salute grazie alla presenza di grassi polinsaturi che contribuiscono ad abbassare il livello di colesterolo cattivo nel sangue.

La presenza di potassio rende le mandorle anche utili per tenere bassi i livelli della pressione del sangue.

Mandorle nella dieta per proteggere l’intestino

Le mandorle nella dieta sono utili in quanto in grado di favorire la motilità intestinale. Proprio grazie a queste loro proprietà, questi frutti a guscio riescono a combattere in modo naturale stipsi e stitichezza.

Tra i benefici delle mandorle ricordiamo anche la loro capacità di proteggere l’intestino grazie al loro effetto di prebiotico naturale che contribuisce a mantenere in salute la flora batterica intestinale.

Tale beneficio deriva soprattutto dalla presenza di polifenoli che risultano capaci di offrire un’azione antiossidante ed antinfiammatoria.

Le mandorle sono utili poi anche nel caso di malattie infiammatorie intestinali, tra cui il morbo di Crohn e la Colite Ulcerosa.