Il dragon fruit, conosciuto anche come pitaya o pitahaya, è un frutto molto apprezzato per via del suo sapore unico. Impariamo a conoscerlo meglio e scopriamo quali sono i benefici principali del frutto del drago.

Proprietà antiossidanti del dragon fruit

Il frutto contiene molti composti antiossidanti capaci di donare benefici alla salute dell’organismo. In particolare, questo alimento risulta essere ricco di vitamina C, carotenoidi e betaina, un composto che ha mostrato delle grandi capacità nel combattere lo stress ossidativo.

La presenza di questi componenti antiossidanti permette di contrastare naturalmente l’azione negativa dei radicali liberi. Grazie all’azione antiossidante, infatti, il dragon fruit rallenta l’invecchiamento cellulare e numerose malattie.

Dragon fruit: benefici per l’intestino

Il frutto del drago è molto ricco di fibre e per questo è utile per regolare in maniera naturale le funzioni dell’intestino. Il frutto è perfetto per combattere la stitichezza e per regolarizzare l’intestino. Consumare regolarmente questo alimento, dunque, permette di ritrovare il benessere intestinale in modo efficace e naturale.

Il dragon fruit contiene anche delle sostanze prebiotiche, ossia dei composti che aiutano il benessere della flora intestinale.

In particolare, la pitaya favorisce la crescita di due famiglie di batteri: i batteri dell’acido lattico e i bifidobatteri.

Ricarica di energia grazie al dragon fruit

Il dragon fruit è un frutto ideale per chi ha bisogno di una ricarica di energia. Ricca di magnesio, vitamine e carboidrati, la pitaya è considerato un frutto energetico, perfetto per chi sta vivendo un periodo molto duro e complesso.

Mangiare il dragon fruit quando prevale stress e nervosismo aiuta infatti a ritrovare il benenessere in modo del tutto naturale.

Anche gli sportivi e in generale chi pratica attività fisica dovrebbe imparare a consumarlo regolarmente per fare il pieno di energia.

Consumare in estate questo frutto, permette poi di reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con il sudore.