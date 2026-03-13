Manifestazioni di interesse per centri diurni Sardegna: scadenze e profili richiesti

Il 09.03.2026 ARES Sardegna ha pubblicato una serie di avvisi pubblici esplorativi destinati a raccogliere manifestazioni di interesse per l’affidamento di servizi di natura intellettuale finalizzati alla programmazione di percorsi riabilitativi rivolti a pazienti fragili presso i centri diurni dell’isola. Le procedure riguardano diverse aziende sanitarie locali, con particolare focus su ASL 8 Cagliari, ma includono anche interventi per ASL 7 Sulcis, ASL 6 Medio Campidano e altre sedi. I bandi sono pubblicati tramite la piattaforma Net4Market, con protocolli distinti (ad esempio CA-262-TL, CA-261-TL, CA-260-TL).

Le scadenze e le indicazioni per i chiarimenti sono chiaramente riportate nei singoli avvisi: la data di pubblicazione comune è 09.03.2026, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 24.03.2026 alle ore 12:00 e la data chiusura termini chiarimenti è il 18/03/2026 alle ore 12:00. Parallelamente è attiva una procedura negoziata per la fornitura di materiale di consumo per il Robot Da Vinci XI in uso presso la ASL Nuoro, con pubblicazione del 12.03.2026 e scadenza il 02.04.2026 alle ore 12:00.

Cosa prevedono gli avvisi

Gli avvisi pubblici esplorativi hanno l’obiettivo di individuare professionisti in grado di progettare e condurre attività rivolte a utenti fragili nei centri diurni. Per manifestazione di interesse si intende una comunicazione formale del professionista che attesta la disponibilità a partecipare alla successiva fase di affidamento e a fornire i servizi richiesti. Le prestazioni richieste sono di carattere intellettuale e comprendono l’ideazione di percorsi terapeutici, attività laboratoriali e percorsi di stimolazione psicosociale; tali attività devono essere coerenti con gli obiettivi riabilitativi delle singole ASL e rispettare le normative vigenti.

Profili professionali richiesti

Tra le figure indicate compaiono: insegnante di yoga o tai chi per attività di movimento dolce, esperto in fotografia artistica per laboratori espressivi, designer per attività creative e progettuali, esperto in scrittura creativa e insegnante di recitazione per percorsi espressivi. Alcune ASL specificano le figure per territorio, ad esempio la ASL 8 Cagliari richiede più profili nell’ambito del protocollo CA-262-TL, mentre la ASL 7 Sulcis ha un avviso dedicato all’insegnante di yoga nel protocollo CA-261-TL. È fondamentale verificare il bando di riferimento per ogni profilo e rispettare i requisiti elencati.

Modalità di partecipazione e accesso ai documenti

La consultazione della documentazione avviene principalmente tramite la piattaforma Net4Market e l’Albo Pretorio ARES Sardegna, dove sono pubblicati i bandi e gli allegati. Per alcune procedure, come la fornitura di materiale di consumo per il Robot Da Vinci XI, la forma di gara è definita come procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2026; il link diretto alla piattaforma è indicato nell’avviso di pubblicazione. È consigliabile scaricare tutti i documenti, leggere le richieste di ammissione e verificare i termini operativi prima di inoltrare la propria candidatura.

Termini e chiarimenti

La data chiusura termini chiarimenti per i bandi pubblicati il 09.03.2026 è il 18/03/2026 ore 12:00: chiunque intenda chiedere informazioni o chiarimenti tecnici deve rispettare questa scadenza per ottenere risposte ufficiali. La presentazione delle manifestazioni di interesse deve invece essere completata entro il 24.03.2026 alle ore 12:00; lo stato degli avvisi viene indicato come In svolgimento Non scaduti fino alla data di chiusura.

Consigli pratici per candidarsi

Per aumentare le possibilità di selezione è utile predisporre con cura: un curriculum aggiornato, un portfolio o una descrizione delle attività svolte in ambito riabilitativo, un progetto sintetico di intervento coerente con le finalità del centro e la modulistica richiesta dalla piattaforma Net4Market. È importante evidenziare esperienze pregresse con utenti fragili, competenze specifiche e eventuali titoli pertinenti. Ricordate che il rispetto dei termini e la completezza della documentazione sono requisiti essenziali per la valutazione delle manifestazioni di interesse.

Documenti tipici richiesti

In genere gli avvisi richiedono: copia del documento d’identità, curriculum vitae aggiornato, certificazioni professionali, descrizione metodologica dell’intervento e dichiarazioni di incompatibilità o conflitto di interessi. Alcune procedure possono richiedere ulteriori allegati specifici, quindi consultare sempre il bando relativo al protocollo indicato (ad esempio CA-262-TL, CA-261-TL, CA-260-TL). Per la gara del materiale Da Vinci fare riferimento all’avviso pubblicato il 12.03.2026 con scadenza 02.04.2026.

In sintesi, gli avvisi pubblicati da ARES Sardegna il 09.03.2026 offrono opportunità per professionisti interessati a collaborare con le ASL su percorsi riabilitativi nei centri diurni. Verificate i requisiti specifici di ogni bando, rispettate le scadenze del 18/03/2026 e del 24.03.2026 e consultate la piattaforma Net4Market per scaricare la documentazione e presentare la vostra manifestazione di interesse.