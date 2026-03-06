pratica yoga per lequinozio di primavera al museo filangieri 1772818406
Pratica yoga per l’equinozio di primavera al Museo Filangieri

Un evento esperienziale al Museo Filangieri il 20 marzo 2026: sequenze di yoga, respiro e voce per accogliere la primavera e mettere radici al nuovo

Il Museo Filangieri ospita una sessione di yoga dedicata all’equinozio di primavera, venerdì 20 marzo 2026. L’appuntamento unisce movimento, respiro e lavoro sulle intenzioni personali per accompagnare il passaggio stagionale con presenza e leggerezza. La pratica vuole essere un ponte tra i ritmi della natura e il benessere quotidiano.

La guida sarà Stefania Cristiano, insegnante e ricercatrice che coniuga l’esperienza tradizionale dello yoga a un approccio contemporaneo del corpo e dei suoi cicli. La lezione è pensata per tutti: non servono competenze avanzate, solo un tappetino e abiti comodi. Durante l’incontro emergeranno anche spunti sul rapporto tra gesto, territorio e cura della filiera del benessere, come ricorda Elena Marchetti: “Il palato non mente mai”.

Perché praticare nello stesso giorno dell’equinozio? Quel momento dell’anno invita a trasformare una sequenza fisica in un rito consapevole: l’equinozio amplifica l’intenzione, rendendo la pratica un’occasione per segnare un cambio interno. Le sequenze proposte favoriscono apertura del torace, mobilità delle anche e scioglimento delle tensioni, creando spazio mentale oltre che fisico.

La lezione combina riscaldamento, posizioni in piedi e transizioni lente tra asana, integrate con esercizi di pranayama. Si lavora anche con la voce e brevi visualizzazioni per sostenere il rilascio delle tensioni e la formulazione del sankalpa, l’intento personale breve e ripetibile che chiuderà la sessione. Gli esercizi sono modulabili: chi preferisce un ritmo più morbido potrà rallentare, chi cerca un’energia più dinamica troverà varianti adeguate.

L’approccio è pensato per riequilibrare il tono autonomico e sostenere la concentrazione nelle attività di tutti i giorni. Movimenti lenti si alternano a impulsi controllati per costruire stabilità fisica e chiarezza mentale; le tecniche vocali accompagnano l’espirazione e aiutano a liberare tensioni profonde, mentre il pranayama regola il respiro e il sistema nervoso.

L’incontro si svolge negli spazi suggestivi del Museo Filangieri, dove l’ambientazione contribuisce a una pratica dal sapore rituale ma accessibile. L’apertura prevede un breve centering per radicare la presenza, poi si prosegue con sequenze mirate a mobilizzare il corpo e dissolvere stagnazioni. La chiusura è dedicata all’impostazione del sankalpa e a qualche minuto di assorbimento, per portare fuori dalla stanza ciò che è stato seminato dentro.

La proposta attinge anche a simbolismi che aiutano a leggere l’esperienza: l’idea di un nuovo ciclo personale — definita come “Anno Numero Uno” — e l’immagine dell’”Anno del Cavallo di Fuoco” richiamano movimento, coraggio e slancio verso il cambiamento. Inoltre, la vicinanza con la Luna Nuova rende questo momento particolarmente adatto alla formulazione di obiettivi e semine interiori da coltivare nei mesi a venire.

Pratiche, orari e prenotazioni: la partecipazione avviene tramite prenotazione online sul sito del Museo Filangieri. Portare il proprio tappetino e indossare abiti comodi. Le sequenze sono adatte a livelli diversi e l’insegnante proporrà varianti per chi è alle prime armi o per chi cerca una sfida maggiore.

Al termine, chi partecipa dovrebbe avvertire una maggiore sensazione di radicamento, meno rigidità fisica e una mente più nitida. L’obiettivo è che ciascuno torni a casa con strumenti pratici per integrare la pratica nella routine quotidiana, trasformando simboli stagionali in azioni concrete per il proprio equilibrio. Per informazioni operative e modalità di accesso, consultare il sito del Museo Filangieri.

