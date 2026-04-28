Yoga al solstizio a Lugano: pratica gratuita in piazza Luini

In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga la città di Lugano ospita un incontro aperto a tutti per festeggiare il solstizio d’estate. L’appuntamento è fissato per domenica 21 giugno nella scenografica Piazza Bernardino Luini, il grande spazio sul lungolago che unisce architettura e natura. L’iniziativa è gratuita e pensata per creare un momento di benessere collettivo, dove il movimento e la pausa interiore si alternano in una pratica pensata per partecipanti di ogni livello.

La sessione sarà condotta da Naima Ester Rovera insieme a un gruppo di insegnanti di California Yoga International, organizzatore dell’evento in collaborazione con la Città di Lugano. L’incontro mescola elementi dinamici e rigenerativi: una sequenza di 108 saluti al sole alternata a esercizi di respirazione e a una breve meditazione finale, per offrire uno spazio di condivisione e armonia nel cuore della città.

Un evento pensato per tutti

La proposta è studiata per essere accessibile: sia chi muove i primi passi nello yoga sia chi ha esperienza troveranno un ritmo adeguato. Il focus della pratica è sull’armonia tra corpo e mente, con particolare attenzione alla consapevolezza del respiro e al rispetto dei propri limiti fisici. La formula collettiva favorisce anche l’aspetto sociale della disciplina, trasformando la pratica individuale in un’occasione di incontro e scambio in un contesto urbano a contatto con il lago.

Programma della sessione

La classe include una parte iniziale di riscaldamento, la successione dei 108 saluti al sole eseguiti con guida musicale e istruzioni chiare, seguita da esercizi di respirazione guidata e da una breve meditazione per riportare l’attenzione all’interno. Il rilassamento finale aiuterà a consolidare gli effetti fisici ed emotivi della pratica, lasciando i partecipanti più centrati e riposati. L’evento è strutturato per durare il tempo necessario a vivere ogni fase con calma e consapevolezza.

Dettagli pratici e consigli utili

La partecipazione è gratuita; per vivere al meglio l’esperienza è consigliato portare il proprio tappetino, un asciugamano, abbigliamento comodo e una bottiglia d’acqua. In caso di maltempo l’incontro verrà trasferito nella Hall indicata dagli organizzatori. L’orario di ritrovo sul luogo e eventuali aggiornamenti saranno comunicati dagli organizzatori: è buona norma arrivare con qualche minuto di anticipo per sistemarsi e ricevere le istruzioni preliminari.

Accessibilità e livello

La lezione è aperta a tutte le età e livelli di preparazione fisica; gli insegnanti sono pronti a offrire varianti più semplici o più sfidanti delle posture, rispettando la condizione di ciascun partecipante. L’intento è che la pratica funzioni come un veicolo di benessere condiviso: chiunque desideri unirsi troverà un ambiente inclusivo e attento alle esigenze individuali.

Chi è California Yoga International

California Yoga International è uno studio con base a Lugano che si pone come punto di riferimento per chi cerca equilibrio tra corpo e mente. Oltre a offrire corsi in sede, lo studio promuove eventi pubblici e sessioni aziendali per diffondere la pratica in contesti diversi. Guidato da Naima Ester Rovera, istruttrice certificata Yoga Alliance RYT-200 con oltre quindici anni di esperienza, lo studio vanta una comunità viva di oltre 150 praticanti regolari e un approccio che unisce competenza tecnica e sensibilità per creare momenti autentici di aggregazione.

Valori e missione

La realtà si definisce come uno spazio inclusivo e accessibile, dove la ricerca del benessere individuale si trasforma in un valore collettivo. I principi fondanti sono l’armonia, l’impatto positivo e la qualità delle proposte: questi elementi guidano l’organizzazione di eventi all’aperto come quello del solstizio, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e relazioni sociali positive all’interno della comunità locale.

Vi aspettiamo per praticare insieme e celebrare il solstizio d’estate a Lugano: un’occasione per muoversi, respirare e ritrovarsi in un contesto suggestivo e aperto a tutti.