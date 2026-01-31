Medicitalia: 25 Anni di Eccellenza nel Settore Medico

Argomenti trattati
Il segna un traguardo significativo per Medicitalia, il portale dedicato alla salute e al benessere, che ha celebrato il suo 25° anniversario. Questa occasione ha rappresentato una riflessione sul passato e una celebrazione degli elementi distintivi che hanno reso Medicitalia un punto di riferimento nel panorama della medicina online: la qualità, la disponibilità e la professionalità dei specialisti.
Per onorare questa pietra miliare, è stato istituito un premio dedicato ai professionisti della comunità, che nel corso si sono distinti per l’eccellenza nell’offrire assistenza gratuita ai pazienti. Questo riconoscimento premia non solo le competenze tecniche, ma celebra anche l’impegno e l’attenzione che medici, odontoiatri e psicologi hanno dedicato nel supportare i loro pazienti.
Il valore della dedizione professionale
Nel corso dell’anno, sono stati coinvolti oltre 1.500 specialisti, ma è grazie al feedback della comunità che sono stati selezionati 81 professionisti che hanno realmente incarnato i valori di competenza e empatia. Questi esperti non solo hanno fornito risposte precise e di alta qualità, ma hanno anche costruito un rapporto di fiducia con gli utenti, essenziale in un periodo in cui le informazioni mediche possono risultare complesse da interpretare.
Un premio per l’eccellenza
Il premio conferito rappresenta un riconoscimento che va oltre la mera valutazione delle competenze professionali. L’intento è stato quello di onorare quegli specialisti che, attraverso il loro impegno e la loro disponibilità, hanno ricevuto le migliori recensioni da parte dei pazienti. Sebbene molti avrebbero meritato di essere menzionati, la selezione si è concentrata su coloro che hanno realmente fatto la differenza, contribuendo a chiarire dubbi e a fornire supporto nei momenti critici.
Medicitalia: i professionisti dell’anno
La lista dei professionisti premiati rappresenta un campione della nostra comunità. Ognuno di loro ha dimostrato una dedizione straordinaria, distinguendosi in vari campi della medicina. Di seguito, i nomi degli specialisti che hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento:
- Prof. Claudio Andreetti, chirurgo toracico – Roma
- Dr. Stefano Ardenghi, medico di medicina generale – Domaso (CO)
- Dr. Alessandro Arone, psichiatra – Catanzaro
- Dr. Giovanni Auletta, dentista – Giugliano In Campania (NA)
- Dr. Marco Bacosi, gastroenterologo – Pomezia (RM)
- Dr. Mario Baldi, cardiologo – San Donato Milanese (MI)
- Dr. Giovanni Beretta, andrologo – Firenze
- Dr. Claudio Bernardi, chirurgo plastico – Roma
- Dr. Edoardo Bernkopf, gnatologo – Roma
- Dr. Luigi Beviglia, radiologo – Milano
- Dr. Giulio Biagiotti, andrologo – Perugia
- Dr. Piergiorgio Biondani, psichiatra – Bussolengo (VR)
- Dr. Nicola Blasi, ginecologo – Modugno (BA)
- Dr. Silvio Boer, ortopedico – Torre Pellice (TO)
- Dr. Daniele Bollero, chirurgo plastico – Torino
- Dr. Decenzio Bonucchi, nefrologo – Modena
- Dr. Gilberto Marcello Boschiroli, medico del lavoro – Cinisello Balsamo (MI)
- Dr.ssa Carla Maria Brunialti, psicoterapeuta – Rovereto (TN)
- Dr. Raffaello Brunori, otorinolaringoiatra – Roma
- Dr. Vincenzo Capretto, psicologo – Roma
- Dr.ssa Elisabetta Carbone, psicologo – Melzo (MI)
- Dr. Angelo Carella, ematologo – Genova
- Prof. Alessandro Caruso, ortopedico – Messina
- Dr. Salvo Catania, senologo – Milano
- Dr.ssa Paola Cattelan, psicologo – Torino
- Dr. Maurizio Cecchini, cardiologo – Pisa
- Dr. Mauro Colangelo, neurologo – Napoli
- Dr. Felice Cosentino, gastroenterologo – Milano
- Dr. Enzo D’ambrosio, oculista – Taranto
- Dr. Bernardo D’onofrio, reumatologo – Torino
- Dr. Giuseppe D’oriano, colonproctologo – Napoli
- Dr. Giovanni De Paula, radiologo – Nulvi (SS)
- Dr. Vincenzo Della Corte, neurochirurgo – Milano
- Dr. Vito Di Cosmo, pneumologo – Andria (BT)
- Dr. Michele Di Dio, nefrologo – Foggia
- Dr. Umberto Donati, ortopedico
- Dr. Andrea Favara, gastroenterologo – Cantù (CO)
- Dr. Fabio Fedi, cardiologo
- Dr. Antonio Ferraloro, neurologo – Messina
- Dr. Sergio Formentelli, dentista – Mondovì (CN)
- Dr.ssa Ida Fumagalli, gastroenterologo – Milano
- Dr. Cesare Gentili, ginecologo – Carrara (MS)
- Dr. Andrea Giglio, dentista – Affile (RM)
- Prof. Luca Giovanella, endocrinologo – Verbania (VB)
- Dr. Maurizio Golia, medico legale – Brescia
- Dr. Dario Graceffa, reumatologo – Roma
- Dr. Mauro Granata, reumatologo – Roma
- Dr. Giampiero Griselli, dermatologo – Ferrara
- Dr. Carlo Maretti, andrologo – Piacenza
- Dr. Luigi Marino, oculista – Milano
- Dr. Nicola Mascotti, medico legale
- Dr. Ferdinando Munno, oculista – Siracusa
- Dr. Anton Maria Mussini, pneumologo – Vigevano (PV)
- Dr. Gianni Nicolini, gastroenterologo – Cesena (FC)
- Dr.ssa Carla Enrica Oggioni, medico di medicina generale – Monza (MB)
- Dr. Matteo Pacini, psichiatra – Pisa
- Dr. Ruggiero Paderni, oculista – Milano
- Dr. Paolo Piana, urologo – Torino
- Dr.ssa Anna Potenza, psicologo – Ciampino (RM)
- Dr. Diego Pozza, andrologo – Roma
- Dr. Angelo Presta, ortopedico – Torino
- Dr. Mauro Presti, ginecologo – Lodi
- Dr. Giuseppe Antonio Privitera, dentista – Catania
- Dr. Accursio Raia, psichiatra – Carrara (MS)
- Dr. Diego Ruffoni, dentista – Mozzo (BG)
- Dr. Francesco Saverio Ruggiero, psichiatra – Avellino
- Dr. Giuseppe Santagati, gastroenterologo – Brescia
- Dr.ssa Franca Scapellato, psichiatra – Parma
- Dr. Alessandro Sciarra, urologo – Roma
- Dr.ssa Elisa Scuderi, psicologo – Genova
- Dr. Alessandro Scuotto, gastroenterologo – Como
- Dr.ssa Grazia Selvaggi, cardiologo – Capurso (BA)
- Dr. Sergio Sforza, colonproctologo – Lecce
- Dr. Domenico Spinoso, medico del lavoro – Reggio Di Calabria (RC)
- Dr. Leonardo Teodonio, chirurgo toracico – Brescia
- Dr.ssa Nino Todua, medico estetico – Roma
- Dr. Fabio Maria Pasquale Tortorelli, psichiatra – Roma
- Dr. Domenico Trotta, andrologo – Salerno
- Dr. Tommaso Vannucchi, farmacologo – Prato
- Dr.ssa Lucia Vecoli, ginecologo – Lucca
- Dr. Massimo Vergine, senologo – Roma
Questi professionisti sono rappresentativi dell’impegno collettivo per una medicina più accessibile e di qualità. La loro dedizione ha reso Medicitalia un punto di riferimento per chi cerca assistenza e informazioni sulla salute. La gratitudine per il loro contributo è condivisa da tutti coloro che hanno beneficiato delle loro competenze nel corso di quest’anno.