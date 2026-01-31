Medicitalia: 25 Anni di Eccellenza nel Settore Medico

Il segna un traguardo significativo per Medicitalia, il portale dedicato alla salute e al benessere, che ha celebrato il suo 25° anniversario. Questa occasione ha rappresentato una riflessione sul passato e una celebrazione degli elementi distintivi che hanno reso Medicitalia un punto di riferimento nel panorama della medicina online: la qualità, la disponibilità e la professionalità dei specialisti.

Per onorare questa pietra miliare, è stato istituito un premio dedicato ai professionisti della comunità, che nel corso si sono distinti per l’eccellenza nell’offrire assistenza gratuita ai pazienti. Questo riconoscimento premia non solo le competenze tecniche, ma celebra anche l’impegno e l’attenzione che medici, odontoiatri e psicologi hanno dedicato nel supportare i loro pazienti.

Il valore della dedizione professionale

Nel corso dell’anno, sono stati coinvolti oltre 1.500 specialisti, ma è grazie al feedback della comunità che sono stati selezionati 81 professionisti che hanno realmente incarnato i valori di competenza e empatia. Questi esperti non solo hanno fornito risposte precise e di alta qualità, ma hanno anche costruito un rapporto di fiducia con gli utenti, essenziale in un periodo in cui le informazioni mediche possono risultare complesse da interpretare.

Un premio per l’eccellenza

Il premio conferito rappresenta un riconoscimento che va oltre la mera valutazione delle competenze professionali. L’intento è stato quello di onorare quegli specialisti che, attraverso il loro impegno e la loro disponibilità, hanno ricevuto le migliori recensioni da parte dei pazienti. Sebbene molti avrebbero meritato di essere menzionati, la selezione si è concentrata su coloro che hanno realmente fatto la differenza, contribuendo a chiarire dubbi e a fornire supporto nei momenti critici.

Medicitalia: i professionisti dell’anno

La lista dei professionisti premiati rappresenta un campione della nostra comunità. Ognuno di loro ha dimostrato una dedizione straordinaria, distinguendosi in vari campi della medicina. Di seguito, i nomi degli specialisti che hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento:

Prof. Claudio Andreetti, chirurgo toracico – Roma

Dr. Stefano Ardenghi, medico di medicina generale – Domaso (CO)

Dr. Alessandro Arone, psichiatra – Catanzaro

Dr. Giovanni Auletta, dentista – Giugliano In Campania (NA)

Dr. Marco Bacosi, gastroenterologo – Pomezia (RM)

Dr. Mario Baldi, cardiologo – San Donato Milanese (MI)

Dr. Giovanni Beretta, andrologo – Firenze

Dr. Claudio Bernardi, chirurgo plastico – Roma

Dr. Edoardo Bernkopf, gnatologo – Roma

Dr. Luigi Beviglia, radiologo – Milano

Dr. Giulio Biagiotti, andrologo – Perugia

Dr. Piergiorgio Biondani, psichiatra – Bussolengo (VR)

Dr. Nicola Blasi, ginecologo – Modugno (BA)

Dr. Silvio Boer, ortopedico – Torre Pellice (TO)

Dr. Daniele Bollero, chirurgo plastico – Torino

Dr. Decenzio Bonucchi, nefrologo – Modena

Dr. Gilberto Marcello Boschiroli, medico del lavoro – Cinisello Balsamo (MI)

Dr.ssa Carla Maria Brunialti, psicoterapeuta – Rovereto (TN)

Dr. Raffaello Brunori, otorinolaringoiatra – Roma

Dr. Vincenzo Capretto, psicologo – Roma

Dr.ssa Elisabetta Carbone, psicologo – Melzo (MI)

Dr. Angelo Carella, ematologo – Genova

Prof. Alessandro Caruso, ortopedico – Messina

Dr. Salvo Catania, senologo – Milano

Dr.ssa Paola Cattelan, psicologo – Torino

Dr. Maurizio Cecchini, cardiologo – Pisa

Dr. Mauro Colangelo, neurologo – Napoli

Dr. Felice Cosentino, gastroenterologo – Milano

Dr. Enzo D’ambrosio, oculista – Taranto

Dr. Bernardo D’onofrio, reumatologo – Torino

Dr. Giuseppe D’oriano, colonproctologo – Napoli

Dr. Giovanni De Paula, radiologo – Nulvi (SS)

Dr. Vincenzo Della Corte, neurochirurgo – Milano

Dr. Vito Di Cosmo, pneumologo – Andria (BT)

Dr. Michele Di Dio, nefrologo – Foggia

Dr. Umberto Donati, ortopedico

Dr. Andrea Favara, gastroenterologo – Cantù (CO)

Dr. Fabio Fedi, cardiologo

Dr. Antonio Ferraloro, neurologo – Messina

Dr. Sergio Formentelli, dentista – Mondovì (CN)

Dr.ssa Ida Fumagalli, gastroenterologo – Milano

Dr. Cesare Gentili, ginecologo – Carrara (MS)

Dr. Andrea Giglio, dentista – Affile (RM)

Prof. Luca Giovanella, endocrinologo – Verbania (VB)

Dr. Maurizio Golia, medico legale – Brescia

Dr. Dario Graceffa, reumatologo – Roma

Dr. Mauro Granata, reumatologo – Roma

Dr. Giampiero Griselli, dermatologo – Ferrara

Dr. Carlo Maretti, andrologo – Piacenza

Dr. Luigi Marino, oculista – Milano

Dr. Nicola Mascotti, medico legale

Dr. Ferdinando Munno, oculista – Siracusa

Dr. Anton Maria Mussini, pneumologo – Vigevano (PV)

Dr. Gianni Nicolini, gastroenterologo – Cesena (FC)

Dr.ssa Carla Enrica Oggioni, medico di medicina generale – Monza (MB)

Dr. Matteo Pacini, psichiatra – Pisa

Dr. Ruggiero Paderni, oculista – Milano

Dr. Paolo Piana, urologo – Torino

Dr.ssa Anna Potenza, psicologo – Ciampino (RM)

Dr. Diego Pozza, andrologo – Roma

Dr. Angelo Presta, ortopedico – Torino

Dr. Mauro Presti, ginecologo – Lodi

Dr. Giuseppe Antonio Privitera, dentista – Catania

Dr. Accursio Raia, psichiatra – Carrara (MS)

Dr. Diego Ruffoni, dentista – Mozzo (BG)

Dr. Francesco Saverio Ruggiero, psichiatra – Avellino

Dr. Giuseppe Santagati, gastroenterologo – Brescia

Dr.ssa Franca Scapellato, psichiatra – Parma

Dr. Alessandro Sciarra, urologo – Roma

Dr.ssa Elisa Scuderi, psicologo – Genova

Dr. Alessandro Scuotto, gastroenterologo – Como

Dr.ssa Grazia Selvaggi, cardiologo – Capurso (BA)

Dr. Sergio Sforza, colonproctologo – Lecce

Dr. Domenico Spinoso, medico del lavoro – Reggio Di Calabria (RC)

Dr. Leonardo Teodonio, chirurgo toracico – Brescia

Dr.ssa Nino Todua, medico estetico – Roma

Dr. Fabio Maria Pasquale Tortorelli, psichiatra – Roma

Dr. Domenico Trotta, andrologo – Salerno

Dr. Tommaso Vannucchi, farmacologo – Prato

Dr.ssa Lucia Vecoli, ginecologo – Lucca

Dr. Massimo Vergine, senologo – Roma

Questi professionisti sono rappresentativi dell’impegno collettivo per una medicina più accessibile e di qualità. La loro dedizione ha reso Medicitalia un punto di riferimento per chi cerca assistenza e informazioni sulla salute. La gratitudine per il loro contributo è condivisa da tutti coloro che hanno beneficiato delle loro competenze nel corso di quest’anno.