Meditazione Sahaja Yoga: un percorso per equilibrio fisico e mentale a Mori

La pratica proposta segue il metodo di Sahaja Yoga, fondato da Shri Mataji Nirmala Devi, e nasce con l’intento di offrire un approccio accessibile a chiunque desideri ristabilire un senso di armonia. Questo percorso mette al centro il concetto di energia sottile che scorre all’interno di ciascuno, proponendo esercizi semplici e indicazioni teoriche che facilitano il benessere corporeo, emotivo e spirituale. L’iniziativa è realizzata con il concorso del Comune di Mori e per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito ufficiale: https://sahajayoga.it.

Gli incontri sono pensati per chi è curioso e per chi cerca strumenti pratici: non occorre esperienza pregressa né particolari abilità. Il programma combina momenti teorici e pratici per accompagnare gradualmente ogni partecipante verso uno stato di maggior centratura. Attraverso la pratica si lavora in modo mirato su chakra e canali energetici, elementi chiave del sistema sottile; inoltre vengono introdotte tecniche per bilanciare questi centri energetici, sostenute da spiegazioni chiare e sessioni guidate.

Cosa comprende la pratica

Il nucleo degli incontri ruota attorno a tre filoni principali: il risveglio di una forza interiore definita qui come energia residua materna, lo studio e la conoscenza del sistema sottile composto da chakra e nadi (i canali energetici), e l’apprendimento di tecniche concrete per favorire l’armonia energetica. Ogni elemento viene presentato in modo graduale, con esercizi pratici che aiutano a riconoscere sensazioni sottili e a creare una presenza mentale più stabile. Le spiegazioni teoriche sono pensate per rendere comprensibili termini che spesso appaiono astratti, usando esempi semplici e analogie dirette.

Risveglio dell’energia interiore

Il processo di risveglio punta a porre attenzione su un’energia che viene descritta come materna perché associata a una qualità di sostegno e presenza interiore. Gli esercizi usati sono delicati e mirati a favorire la percezione di questa forza senza forzature: attraverso posture morbide, respirazione consapevole e guide verbali, il partecipante è invitato a sperimentare un senso di calore o movimento sottili nella zona centrale del corpo. L’obiettivo non è un risultato spettacolare, ma la costruzione di una base di consapevolezza che renda possibile un equilibrio duraturo tra mente e corpo.

Studio dei chakra e tecniche di equilibrio

Il corso dedica tempo all’approfondimento dei chakra, intesi come centri energetici che influenzano aspetti fisici ed emotivi dell’esperienza. Ogni incontro introduce uno o più centri con spiegazioni sul ruolo, sui possibili squilibri e sugli strumenti per riequilibrarli: meditazioni guidate, visualizzazioni, pratiche sonore e piccoli esercizi di movimento. Le tecniche proposte sono semplici da integrare nella vita quotidiana e mirano a favorire una circolazione energetica più fluida lungo i canali energetici, migliorando la sensazione generale di benessere e la capacità di affrontare lo stress.

Il ruolo della musica e degli approfondimenti culturali

Un aspetto caratterizzante degli incontri è l’utilizzo di elementi della tradizione musicale indiana, in particolare raga e brani devozionali, che sostenendo la pratica creano un contesto sonoro favorevole alla concentrazione. La musica viene presentata non come intrattenimento, ma come strumento che agisce sulle qualità sottili della mente e delle emozioni; durante le sessioni si esplorano brevi frammenti e si spiega il significato di alcuni aspetti musicali per facilitare l’accesso a stati di meditazione più profondi. L’approccio include anche riferimenti culturali per offrire un quadro più completo e rispettoso delle radici della pratica.

Informazioni pratiche e come partecipare

Gli incontri sono aperti a tutti e non richiedono una preparazione specifica: è sufficiente presentarsi con abbigliamento comodo e la disposizione a provare le tecniche guidate. L’iniziativa si svolge con il sostegno del Comune di Mori e le informazioni aggiornate, gli orari e i dettagli di partecipazione sono disponibili sul sito https://sahajayoga.it. Per ulteriori elementi logistici e per consultare la comunicazione ufficiale si può fare riferimento alla locandina allegata all’iniziativa; gli organizzatori restano a disposizione per chiarimenti e per accogliere chi desidera avvicinarsi a questa pratica in modo graduale e rispettoso.