Meditazione Vipassana: Sessione Guidata con Paolo Mori per il Benessere Mentale

Il 13 dicembre, dalle 10:00 alle 12:30, si terrà un incontro di meditazione Vipassana condotto da Paolo Mori. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella pratica della meditazione e apprendere come raggiungere uno stato di quiete mentale, senza la necessità di prenotazione e con un contributo libero.

Il significato di Nirhoda nella meditazione

Il concetto di Nirhoda, che deriva dal sanscrito, si traduce come “cessazione” o “arresto”. Questo termine è particolarmente significativo poiché rappresenta la Terza Nobile Verità del Buddhismo, che afferma la possibilità di porre fine alla sofferenza esistenziale, nota anche come dukka. Durante la pratica della meditazione, si può sperimentare Nirhoda quando la mente trova un momento di pausa, allontanandosi dal flusso incessante di pensieri.

Rallentare il flusso dei pensieri

La meditazione, e in particolare il terzo piazzamento della consapevolezza, consente ai praticanti di sperimentare brevi istanti di Nirhoda. Questi momenti si verificano quando il ritmo dei pensieri si attenua, consentendo di percepire lo spazio che intercorre tra un pensiero e l’altro. L’approccio è quello di un’investigazione attiva, focalizzata su ciò che accade nel presente, osservando il sorgere e il cessare dei fenomeni senza alcun giudizio.

Chi è Paolo Mori?

Paolo Mori ha intrapreso il suo cammino nel Dharma alla fine degli anni ’70, avvicinandosi a questa filosofia e pratica presso l’Istituto Lama Tzong Khapa e in vari centri in India. La sua esperienza si è arricchita con l’integrazione della tradizione Samatha-Vipassana al buddhismo tibetano, permettendogli di esplorare in profondità le diverse sfaccettature della meditazione. Ha partecipato a ritiri significativi, tra cui quelli tenuti da B. Alan Wallace, e ha perfezionato le sue competenze presso il centro di ritiri Gaia House in Inghilterra.

Formazione e specializzazione

Accanto alla pratica meditativa, Paolo ha conseguito un master in mindfulness presso l’Università La Sapienza di Roma. Qui ha approfondito le neuroscienze e le pratiche cliniche collegate alla meditazione. È anche un istruttore certificato del protocollo mindfulness-based stress reduction, noto approccio per la gestione dello stress e il miglioramento del benessere psicologico.

Unisciti a noi

È possibile esplorare il mondo della meditazione e apprendere come gestire pensieri ed emozioni attraverso la pratica di Vipassana. Partecipare a questo incontro rappresenta un’importante opportunità. La meditazione offre uno spazio per la riflessione e la consapevolezza, e sotto la guida esperta di Paolo Mori, sarà possibile scoprire nuove dimensioni del proprio essere.

Si invita a partecipare a un’esperienza di meditazione profonda e trasformativa, in cui ogni partecipante potrà contribuire con un’offerta libera. Questo approccio mira a creare un ambiente inclusivo e accogliente per tutti.