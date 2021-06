La melagrana è un frutto tipicamente autunnale molto apprezzato per via del suo gusto unico. Questo alimento è anche ricco di benefici per la salute dell’organismo e per tale motivo andrebbe consumato quando è stagione oppure ne andrebbe bevuto il succo durante il resto dell’anno.

Scopriamo quali sono tutti i benefici per la salute.

Melagrana contro i tumori

La melagrana è ottima per ridurre l’insorgenza di tumori. Uno studio recente ha dimostrato come il succo di melagrana sia in grado di regalare benefici antitumorali molto importanti. Anche l’olio di melagrana è un agente chemioterapico molto efficace che esercita una funzione anti-infiammatoria e anti-proliferativa.

La sostanza che regala questi benefci al frutto è l’acido ellagico, una sostanza contenuta anche in lamponi, fragole e noci.

Melagrana per proteggere il cuore

Questo frutto autunnale è ricco di flavonoidi che lo rendono capace di migliorare la salute del cuore. La grande quantità di potassio contenuto nella melagrana ha poi un grande potere ipotensivo. Il frutto quindi protegge le arterie e il cuore donando grande elasticità alle pareti dei vasi sanguigni e prevenendo l’insorgenza delle malattie cardiovascolari.

Le persone che soffrono di colesterolo alto oppure che convivono con osteoporosi e artite possono consumare questo frutto allo scopo di ritrovare il benessere.

La melagrana insomma è un frutto ricco di benefici che non dovrebbe mancare in alcuna dieta.

Melagrana per mantenere in salute il corpo

La melagrana è un frutto ricco di sostanze antiossidanti, infatti contiene grandi quantità di licopene e di antocianine. Questo alimento è anche ricco di vitamina C e di conseguenza risulta in grado di migliorare lo stato di salute dell’organismo umano. In generale infatti questa sostanza è in grado di mantenere in salute il sistema immunitario e di migliorare la formazione del collagene presente nelle ossa, nelle gengive, nella pelle e nei denti.