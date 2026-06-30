Menopausa e salute pubblica: il ministro Schillaci parla alla Camera dei deputati

La menopausa è una fase naturale della vita che riguarda milioni di donne e che merita di essere affrontata con consapevolezza e senza pregiudizi. Questo il messaggio chiave del ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante il convegno ‘Menopausa. Riscriviamo le regole’ alla Camera dei deputati.

Schillaci ha sottolineato come la menopausa non sia solo una questione di salute femminile ma un tema di salute pubblica che tocca aspetti come la prevenzione la longevità e l’equità nell’accesso ai servizi.

La menopausa come questione di salute pubblica

Il ministro ha evidenziato che l’allungamento dell’aspettativa di vita rende il tema della menopausa ancora più attuale. Per questo, il ministero della Salute continua a promuovere politiche orientate alla prevenzione, alla medicina di genere alla ricerca e alla formazione.

Schillaci ha ribadito che la tutela della salute della donna deve accompagnare tutte le fasi della vita, sottolineando l’importanza di un approccio fondato sulle evidenze scientifiche sull’informazione e sulla prevenzione.

Il ruolo del Servizio sanitario nazionale

Il ministro ha parlato della capacità del Servizio sanitario nazionale di accompagnare ogni donna nelle diverse fasi della vita. Questo include la menopausa, una fase che richiede un supporto adeguato e una gestione basata su conoscenze scientifiche.

Schillaci ha ringraziato le società scientifiche e i professionisti sanitari per il loro impegno quotidiano nel diffondere conoscenza, promuovere la salute e migliorare la qualità dell’assistenza.

L’importanza della formazione e della ricerca

Il ministro ha sottolineato l’importanza della formazione e della ricerca nel campo della menopausa. Questo include la promozione di politiche orientate alla medicina di genere e alla prevenzione, con l’obiettivo di garantire un supporto adeguato a tutte le donne.

Schillaci ha concluso il suo intervento ringraziando tutti coloro che, con il proprio impegno quotidiano, contribuiscono a diffondere conoscenza e a migliorare la qualità dell’assistenza per le donne in menopausa.