Mercatino di Dianella: Scopri Hatha Yoga e Meditazione per il Benessere

Il Mercatino di Dianella si prepara a dare il via a una serie di eventi imperdibili, unendo la passione per lo yoga a iniziative di solidarietà. Dalle 18:30 alle 20:00, si svolgerà una sessione di hatha yoga e meditazione guidata, offrendo l’opportunità di ritrovarsi e praticare insieme, all’insegna del benessere e della comunità. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, invitando chiunque desideri condividere momenti di serenità e connessione.

Il mercatino di Dianella: fatto a mano per dare una mano

Dal 2 al 21 dicembre, il mercatino di Dianella riapre le sue porte. Questa iniziativa, ormai tradizionale, offre una selezione di manufatti e creazioni realizzate dai soci e amici. Ogni articolo rappresenta un gesto di amore e solidarietà, poiché i proventi saranno destinati a progetti di beneficenza. Per coloro che non possono partecipare di persona, sono disponibili modalità alternative per contribuire e fare la differenza.

Ritiro di silenzio presso l’oasi Divin Maestro

Si svolgerà un significativo ritiro di silenzio con le insegnanti dell’Istituto di Firenze. Questa esperienza consentirà di esplorare il potere risanante del silenzio, offrendo l’opportunità di approfondire la consapevolezza interiore e di sperimentare una connessione più profonda con se stessi. Il silenzio rappresenta un mezzo efficace per calmare la mente e riflettere su azioni e pensieri.

Sessioni tematiche e workshop per approfondire la pratica

Il ciclo di sessioni tematiche rappresenta un’importante opportunità per approfondire la pratica dello yoga. Questi incontri offrono la possibilità di esplorare diversi aspetti della disciplina e di integrarne di nuovi. Ad esempio, durante la lezione tematica condotta da Fiorenza Carmignani, si focalizzerà sulla forza del guerriero e sulla stabilità della montagna, evidenziando come queste posizioni possano influenzare la pratica individuale.

Workshop online con esperti della filosofia yoga

In aggiunta, sono previsti workshop online con relatori di rilievo come John Sellinger e Pierre Lefebvre. Questi eventi saranno dedicati all’esplorazione dei sei principali sistemi filosofici indiani e al loro legame con la Tradizione Himalayana. Tali workshop offriranno l’occasione per acquisire una nuova comprensione e applicazione della filosofia nello yoga quotidiano.

Ricorrenze speciali e meditazioni collettive

Il 13 novembre ricorrerà il 29° anniversario del Mahasamadhi del maestro Swami Rama. In occasione di questo evento, si è invitati a partecipare a una serata a lui dedicata, un momento di riflessione e celebrazione. Inoltre, proseguono le serate di meditazione online, in linea con la tradizione di Swami Veda Bharati, durante le quali i partecipanti si riuniscono per meditare insieme nelle notti di luna piena.

Incontri di condivisione e approfondimenti

Ogni mercoledì, al Centro, si svolge una pratica di meditazione guidata, seguita da momenti di condivisione e letture. Questi incontri sono concepiti per promuovere la crescita personale e la connessione tra i partecipanti, affrontando temi legati allo yoga e alla vita quotidiana. Ogni partecipante ha l’opportunità di esplorare e condividere le proprie esperienze.

Il Mercatino di Dianella e gli eventi ad esso associati offrono un’importante opportunità di connessione tra la pratica dello yoga e la solidarietà. Si auspica una partecipazione numerosa per condividere momenti di crescita e arricchimento personale.