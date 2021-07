Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, il triste annuncio: “Comprometto il benessere”

Michelle Hunziker, nota conduttrice televisiva ha raccontato le sue preoccupazioni riguardo al marito Tomaso Trussardi.

Il rapporto di Michelle Hunziker e il marito

“L’amore non è bello se non è litigarello”, sarà vero? Il loro è un rapporto solido, ma talvolta litigioso. Come in qualsiasi relazione umana, anche nella coppia, le divergenze sono normali.

Esse permettono di conoscere meglio se’ stessi e al contempo la persona che si ha di fronte, con l’opportunità di crescere insieme. Attenzione, la gestione del conflitto va assolutamente gestita in maniera costruttiva e non distruttiva. Michelle, senza troppi peli sulla lingua, dichiara di essere gelosa di Tomaso e precisa “I cuoricini non bastano se non costruisci qualcosa con il confronto, lo scontro, la fatica. Prova ne sia che dopo nove anni siamo ancora qui.

E che ci amiamo tantissimo”.

La reazione di Michelle Hunziker a una festa

Michelle racconta anche un episodio avvenuto tempo fa, ad una festa.

“Sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi. Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così, quando tieni sei geloso. Siamo belli accesi. Forse anche perché siamo partiti al contrario: all’inizio abbiamo dovuto confrontarci parecchio perché abbiamo due caratteri opposti.

La noia non fa parte della nostra quotidianità. Devo dire che Tomaso non mi dà motivo di essere gelosa, è un uomo serio, ma una sera a una festa una ragazza ubriaca era un po’ troppo incollata a lui e mi stavo innervosendo. Quando gli ha messo una mano sul ginocchio, non ci ho più visto, sono andata da lei e le ho detto “ma come ti permetti di toccare mio marito?” e l’ho gentilmente accompagnata fuori dal locale.

Forse Aurora ha preso da me.”

Michelle Hunziker: cos’è l’amore vero?

In un post su Instagram, Michelle, aveva condiviso con i follower cosa fosse per lei l’amore vero.

“Spesso mi chiedete come si fa a riconoscere il vero amore… il giorno che vi sveglierete accanto alla persona che pensate d’amare osservatela bene mentre dorme, in quel momento così intimo, così vulnerabile… guardatela bene. Sentirete il cuore che si riscalda, dovreste provare una tenerezza incredibile nell’osservarla… vi renderete conto di amare ogni millimetro di quel corpo che vedete, vi verrà voglia di baciargli gli occhi, la fronte, il naso, le dita di quelle mani che sanno come farvi stare così bene, di accarezzargli i capelli, ma non lo farete solo perché sarebbe un peccato incredibile svegliarla”.

Insomma l’amore vero vi permette di collezionare attimi di felicità: e se il per sempre non esiste, esiste il per scelta.

